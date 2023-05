Apple lance iOS 16.5 au public et apporte la section Sports dans Apple News

Après avoir publié le deuxième RC d’iOS 16.5 plus tôt cette semaine, Apple publie l’iOS 16.5 pour tout le monde aujourd’hui. La mise à jour était attendue car Apple doit lancer la prochaine version bêta étant donné que les tests bêta d’iOS 17 commenceront également peu après l’événement WWDC. Découvrons-en plus sur la dernière version publique d’iOS 16.5.

Il s’agit de la cinquième mise à jour majeure après la sortie d’iOS 16. Et il y aura une autre grande mise à jour basée sur iOS 16 et sa version bêta devrait commencer demain au plus tôt. Je suis sûr que la plupart d’entre vous pourraient être plus intéressés par iOS 17 que par iOS 16 car il atteint sa dernière étape, ce qui indique seulement quelques améliorations et changements.

Parallèlement à la mise à jour iOS 16.5, Apple a également publié iPadOS 16.5, watchOS 9.5, tvOS 16.5, macOS Ventura 13.4, macOS Monterey 12.6.6, macOS Big Sur 11.7.7, iOS 15.7.6 et iPadOS 15.7.6.

iOS 16.5 et iPadOS 16.5 sont tous deux livrés avec le même numéro de build 20F66. Le numéro de build est le même que celui de la version candidate 2 d’iOS 16.5 récemment publiée. Et oui, il apporte toutes les fonctionnalités introduites dans toutes les versions bêta d’iOS 16.5.

La nouvelle mise à jour apporte un nouveau fond d’écran avec un effet de transition lors du déverrouillage de l’iPhone, section Sports dédiés dans Apple News. En plus des changements et des améliorations, la mise à jour corrige également un tas de corrections de bugs. Nous mettrons bientôt à jour l’article avec le changelog officiel.

iOS 16.5 est disponible pour tout le monde, ce qui indique que si vous utilisez la version publique précédente d’iOS 16, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil. Si vous êtes sur la deuxième version candidate d’iOS 16.5, vous n’avez pas besoin de mettre à niveau car son numéro de version est le même que la version publique. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

