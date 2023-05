Qu’est-ce que la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité et pourquoi est-ce important

Aujourd’hui, le 18 mai, est la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité numérique, un événement mondial qui commémore l’importance d’assurer l’expérience numérique pour toutes les personnes handicapées.

Aujourd’hui, jeudi 18 mai, c’est la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (GAAD), la journée mondiale de sensibilisation axée sur l’accessibilité numérique, un événement mondial qui rappelle l’importance d’assurer l’expérience numérique (web, logiciel, mobile, etc.) à toutes les personnes handicapés. Chaque utilisateur mérite une expérience numérique de premier ordre, faisant l’expérience de services, de contenus et d’autres produits numériques : cette prise de conscience et cet engagement en faveur de l’inclusion sont l’objectif de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, qui vise à perturber la culture de la technologie et le développement de produits inaccessibles pour les personnes. ayant un handicap visuel, auditif, moteur ou cognitif. L’accessibilité, précise la Fondation GAAD, promotrice de l’événement depuis 2021, lève les barrières et débloque les possibles. La journée vise notamment à faire parler, réfléchir et informer tout le monde sur les enjeux d’accessibilité et d’inclusion pour plus d’un milliard de personnes vivant avec un handicap, afin que personne ne soit laissé pour compte.

Qu’est-ce que la GAAD, Journée mondiale de l’accessibilité numérique

La Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité est célébrée chaque année depuis 2012 le troisième jeudi de mai. Il a été inspiré par un article de blog MySQLTalk.com du développeur Web basé à Los Angeles, Joe Devon, qui a écrit en novembre 2011 : « Il y a malheureusement peu de bonnes informations disponibles sur l’accessibilité actuellement. Vous devez vraiment chercher dur pour eux. Combien d’entre vous savent ce qu’est Jaws ? Après avoir ouvert IE6 / IE7 / IE8 et d’autres navigateurs pour vérifier la compatibilité de votre site Web, vérifiez-vous également votre contenu avec un lecteur d’écran ? Aujourd’hui, il est peut-être plus important de rendre un site accessible que compatible avec un ancien navigateur. Pour certaines personnes, l’accessibilité à Internet change la vie ».

Devon s’est associée à Jennison Asuncion, une professionnelle de l’accessibilité de Toronto, pour cofonder GAAD. À l’occasion du dixième anniversaire de la création de la journée, la Fondation GAAD a été créée dans le but de considérer l’accessibilité comme une exigence fondamentale de la technologie et du monde numérique. « Nous sommes d’accord sur une journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. Ce sera un jour de l’année où les développeurs Web du monde entier tenteront d’améliorer la sensibilisation et le savoir-faire en matière d’accessibilité Web ».

Pourquoi GAAD est important

Pour avoir une idée de l’ampleur du problème d’accessibilité numérique, WebAIM, une organisation à but non lucratif qui fournit des solutions d’accessibilité Web depuis 1999, a mené une analyse de l’état d’accessibilité d’un million de pages d’accueil parmi les sites les plus lus au le monde, d’où il est ressorti que :

Sur un million de pages d’accueil, 49 991 225 obstacles à l’accessibilité distincts ont été détectés, ce qui équivaut à une moyenne de 50 obstacles par page. Un chiffre qui a en tout cas légèrement diminué (-1,6%) par rapport à l’analyse de 2022 qui avait détecté en moyenne 50,8 barrières par page.

Les pages d’accueil des journaux ont une complexité qui a fortement augmenté ces 12 derniers mois (+10%), passant d’une moyenne de 955 éléments par page en février 2022 à une moyenne de 1050 en février 2023, avec une augmentation de 34% au cours des 4 dernières années.

4,8 % de tous les éléments de la page d’accueil présentent une erreur/barrière d’accessibilité. Les utilisateurs handicapés s’attendent à rencontrer une erreur tous les 21 éléments de la page d’accueil avec lesquels ils interagissent.

96,3% des pages d’accueil présentaient des erreurs de WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines, c’est-à-dire des recommandations pour rendre le contenu Web plus accessible). Les principales causes des problèmes d’accessibilité sont : texte peu contrasté (83,6 %), manque de texte alternatif pour les images (58,2 %), liens vides (50,1%), étiquettes d’entrée de formulaire manquantes (45,9 %), boutons vierges (27,5 %), langue du document manquante (18,6 %).



Dans l’ensemble, l’analyse a révélé une légère diminution du nombre d’erreurs d’accessibilité et de non-conformité aux directives des WCAG. « Bien qu’il soit bon de voir des progrès, il reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre le web accessible à tous » précise l’organisme. La participation à la société numérique doit être un droit pour tous, sans distinction. Et même de petits changements, orientés vers la simplification, peuvent permettre aux personnes handicapées d’avoir la même expérience numérique que celles qui vivent sans handicap. Aujourd’hui, et au-delà, est le jour pour s’en souvenir, afin de ne laisser personne de côté et de pouvoir donner à chacun les mêmes chances.

