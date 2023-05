Cette mise à jour Galaxy Buds 2 Pro apporte un mode de son ambiant amélioré

Les écouteurs populaires de Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro, sont sur le point de recevoir une mise à jour importante qui améliorera les commandes audio ambiantes. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui ont besoin de meilleures options d’amplification du son et de personnalisation. Dans cet article complet, nous allons nous plonger dans les détails de la mise à jour et ses avantages. Nous explorerons également les fonctionnalités des Galaxy Buds 2 Pro et leur compatibilité avec les smartphones Samsung.

Quoi de neuf dans la mise à jour du son ambiant

La fonction Ambient Sound fait partie des Galaxy Buds 2 Pro depuis son lancement. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’écouter et de rester conscients de leur environnement tout en utilisant les écouteurs. Cependant, la nouvelle mise à jour introduira des commandes audio ambiantes améliorées, ajoutant deux niveaux d’amplification supplémentaires. Cela fait passer les niveaux totaux de trois à cinq, offrant aux utilisateurs une fidélité audio améliorée.

Commandes séparées pour chaque écouteur

En plus des nouveaux niveaux d’amplification, les utilisateurs pourront également contrôler l’amplification de chaque oreillette séparément. Cela indique que vous pouvez régler avec précision le niveau sonore ambiant pour chaque oreille en fonction de vos besoins auditifs individuels.

Gamme de tonalité personnalisable

Avec la mise à jour, Samsung proposera également une gamme de tonalités Ambient Sound qui peut être ajustée de douce à claire, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité pour personnaliser leur expérience d’écoute en fonction de leurs préférences.

Adapter le mode de son ambiant

Un mode Adapt Ambient Sound sera ajouté, permettant aux utilisateurs de mieux entendre le monde qui les entoure tout en utilisant les écouteurs. Cette fonction ajustera automatiquement le son ambiant en fonction de votre environnement, offrant une expérience d’écoute optimisée.

Essais cliniques et efficacité

Laboratoire de recherche sur les aides auditives et le vieillissement de l’Université de l’Iowa

L’efficacité de la fonction améliorée de son ambiant a été prouvée par un essai clinique entrepris par le laboratoire de recherche sur les aides auditives et le vieillissement de l’Université de l’Iowa. La recherche a conclu que les Galaxy Buds 2 Pro « amélioraient considérablement la perception de la parole chez les personnes ayant une perte auditive légère à modérée ».

Essai du centre médical Samsung

Un essai similaire mené par Samsung Medical Center a révélé que les Galaxy Buds 2 Pro « pourraient être un outil efficace pour aider les personnes ayant une perte auditive légère à modérée à mieux communiquer dans un endroit calme », ​​selon Samsung. Les deux essais ont été menés en utilisant le nouveau niveau le plus élevé pour le son ambiant, le niveau 5.

Mettre à jour la disponibilité et activer la fonctionnalité

La mise à jour améliorée du son ambiant sera disponible pour les Galaxy Buds 2 Pro dans les semaines à venir. Pour activer les nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs devront accéder au menu Laboratoire dans l’application Galaxy Wearable et activer les améliorations.

Clause de non-responsabilité de Samsung : pas un appareil médical

Bien que les fonctionnalités améliorées de son ambiant offrent indéniablement des avantages, Samsung prévient que les Buds 2 Pro ne sont pas destinés à être utilisés comme un appareil médical. Ils sont conçus pour améliorer l’expérience d’écoute des utilisateurs mais ne doivent pas être considérés comme un substitut ou une alternative aux aides auditives ou autres dispositifs médicaux spécialement conçus pour les personnes malentendantes.

Les Galaxy Buds 2 Pro : aperçu

Annulation active intelligente du bruit

Les Galaxy Buds 2 Pro sont connus pour leur remarquable suppression active du bruit intelligente, qui atténue même les sons les plus forts autour de vous. Cela offre une expérience de qualité studio incroyable, vous permettant de vous concentrer sur votre musique, vos podcasts ou vos appels téléphoniques sans distractions.

Classement IPX7

Les écouteurs ont un indice IPX7, ce qui indique qu’ils sont résistants à l’eau et peuvent résister à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Cela les rend adaptés à une utilisation dans divers environnements, y compris pendant les entraînements et les activités de plein air.

Compatibilité avec les smartphones Samsung

Les Galaxy Buds 2 Pro sont conçus pour fonctionner de manière transparente avec les smartphones Samsung, optimisant l’expérience d’écoute lorsqu’ils sont couplés avec un appareil compatible.

Samsung Discover Week : Économies sur les Galaxy Buds 2 Pro

Si vous envisagez d’acheter les Galaxy Buds 2 Pro, c’est le moment idéal. Dans le cadre de Samsung Discover Week, vous pouvez réaliser d’énormes économies sur les écouteurs. Cela en fait une option encore plus attrayante pour ceux qui ont besoin d’une expérience d’écoute de haute qualité.

Comment mettre à jour vos Galaxy Buds 2 Pro

Une fois la mise à jour améliorée du son ambiant disponible, vous devrez mettre à jour vos écouteurs pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Pour mettre à jour vos Buds 2 Pro, suivez ces étapes :

Connectez vos écouteurs à votre smartphone. Ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone. Appuyez sur la carte des écouteurs sur l’écran principal. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Mise à jour du logiciel ». Suivez les instructions à l’écran pour terminer le processus de mise à jour.

Personnalisation des paramètres de son ambiant

Après avoir mis à jour vos Galaxy Buds 2 Pro avec les nouvelles fonctionnalités de son ambiant, vous pouvez personnaliser les paramètres en fonction de vos préférences. Pour le faire, suivez ces étapes:

Ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre smartphone. Appuyez sur la carte des écouteurs sur l’écran principal. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Ambient Sound ». Ajustez le niveau du son ambiant et la plage de tonalité comme vous le souhaitez.

Conclusion

L’engagement de Samsung à améliorer l’expérience d’écoute est évident dans la mise à jour Galaxy Buds 2 Pro, qui améliore les fonctionnalités de son ambiant. Cette mise à jour rend ces écouteurs populaires encore plus attrayants pour ceux qui recherchent un son de haute qualité et des fonctionnalités personnalisables. Restez à l’écoute de cette mise à jour dans les semaines à venir et profitez des économies de la Samsung Discover Week si vous envisagez d’acheter les Buds 2 Pro.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine