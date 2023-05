Sortie du Huawei Enjoy 60 Pro : un téléphone économique avec une énorme batterie de 5000 mAh

Aujourd’hui, le géant chinois de la fabrication, Huawei, lors de son événement estival de lancement de nouveaux produits, a officiellement lancé le Huawei Enjoy 60 Pro. Cet appareil est la version chinoise du Huawei nova 11i récemment lancé en Afrique du Sud. Le Huawei Enjoy 60 Pro est un téléphone portable économique qui offre des fonctionnalités décentes à bas prix. Il n’est pas destiné à concurrencer les appareils haut de gamme comme l’iPhone 14 Pro Max ou le Samsung S23 Ultra. Cependant, il a un énorme marché pour ceux qui veulent un téléphone fiable sans se ruiner. Voyons maintenant les spécifications, les caractéristiques, les performances globales ainsi que le prix du Huawei Enjoy 60 Pro.

Conception et affichage

Le Huawei Enjoy 60 a une dimension de 164,6 mm x 75,55 mm x 8,55 mm et pèse environ 194 g. Il est livré avec un écran tactile LCD perforé de 6,8 pouces avec une résolution de 2388 × 1080 pixels. L’affichage est correct et il peut même rivaliser avec certains appareils haut de gamme. Cet appareil prend également en charge un rapport écran/corps élevé de 94,9 % et possède également une lunette ultra-étroite. L’Enjoy 90 Pro apporte également un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui offre une expérience utilisateur fluide même pour les joueurs légers. En plus du taux de rafraîchissement de l’écran, cet appareil prend également en charge un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz.

Matériel et logiciel

Le Huawei Enjoy 60 Pro est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 680. Il s’agit d’un chipset octa-core et l’architecture est de 4 × Cortex-A73 2,4 GHz + 4 × Cortex-A53 1,9 GHz. Eh bien, comme tous les téléphones mobiles Huawei récents, cet appareil ne prend en charge qu’un réseau 4G. Le Huawei Enjoy 60 Pro est également livré avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Côté logiciel, le Huawei Enjoy 60 Pro est livré avec le système d’exploitation HarmonyOS 3.0 prêt à l’emploi.

Caméra

Le Huawei Enjoy 60 Pro dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP (ouverture F1.8) ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 MP (ouverture F2.4). Selon les notes de lancement, l’appareil photo prend en charge le mode haute résolution, le ralenti, le mode ouverture, le mode photo, le mode portrait, le mode pro et le mode panorama. À l’avant, cet appareil est livré avec un appareil photo selfie 8MP avec une ouverture f/2.2 et il est logé dans le trou central.

Vie de la batterie

Pour garder ses lumières allumées, cet appareil dispose d’une batterie de 5000 mAh sous le capot qui prend en charge une charge de 40 W. Le téléphone peut facilement durer une journée avec une seule charge, même en cas d’utilisation intensive. Avec cette capacité de charge, cet appareil peut se recharger complètement en environ une heure

Connectivité

La section de connectivité a 2,4 GHz et 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac. Cet appareil prend également en charge Bluetooth 5.0, BLE, SBC et AAC. De plus, il existe un port USB Type-C qui prend également en charge le support USB 2.0. Les autres fonctionnalités et capteurs sont GPS, AGPS, Glonass, BeiDou, GALILEO, QZSS, capteur de gravité, boussole et capteurs de lumière ambiante.

Prix ​​et disponibilité

Le téléphone mobile Huawei Enjoy 60 Pro commencera la prévente ce soir. Les premières ventes officielles de ce téléphone mobile en Chine auront lieu le 25 mai. Il propose 3 options de couleur, dont le vert menthe, le noir étoilé et l’argent galactique. En termes de prix, cet appareil a un prix de départ de 1599 yuans (227 $). Cependant, il existe deux modèles et les prix sont indiqués ci-dessous.

8 Go + 128 Go se vend 1599 yuans (227 $)

8 Go + 256 Go se vend 1799 yuans (256 $)

Conclusion

Le Huawei Enjoy 60 Pro est un excellent téléphone portable économique qui offre des fonctionnalités décentes à un prix abordable. Il a une autonomie massive, de bonnes performances et une configuration de caméra capable. De plus, cet appareil a une résolution d’affichage et des performances de caméra assez décentes par rapport à d’autres appareils haut de gamme. Avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi que le taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz, il devrait gérer les jeux légers sans stress. Globalement, si vous recherchez un téléphone fiable sans vous ruiner, le Huawei Enjoy 60 Pro est un excellent choix.

