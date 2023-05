Matter obtient sa première mise à jour avec des améliorations mineures pour les utilisateurs et les développeurs

Matter est officiellement arrivé l’automne dernier pour améliorer l’expérience des appareils domestiques intelligents sur toutes les plateformes. Maintenant, la Connectivity Standards Alliance (CSA) – qui comprend Apple – a lancé la première mise à jour de Matter. La version comprend des modifications et des améliorations pour permettre aux développeurs de démarrer plus facilement avec Matter et de terminer la certification, tandis que les utilisateurs finaux devraient avoir une meilleure expérience avec les appareils alimentés par batterie.

CSA a partagé tous les détails sur Matter 1.1 dans un article de blog.

La publication d’aujourd’hui de Matter 1.1 est le résultat de l’effort collectif de centaines d’entreprises et d’individus qui se sont réunis en tant que membres de la Connectivity Standards Alliance et ont contribué au progrès et au succès continus de cette technologie en évolution. Matter 1.1 crée une voie améliorée pour les développeurs et de nouvelles expériences utilisateur, nous préparant pour la prochaine étape du voyage de Matter.

Voici les trois principaux changements avec la version 1.1 :

Plus facile pour les fabricants d’appareils et les développeurs de démarrer avec Matter

Il est plus facile de certifier les produits qu’ils ont développés et de les mettre plus rapidement à la disposition des utilisateurs

Prise en charge améliorée des appareils fonctionnant sur batterie – une caractéristique importante dans de nombreuses catégories de maisons intelligentes

Amélioration de l’utilisateur final

Pour les consommateurs, Matter 1.1 améliore la prise en charge des appareils alimentés par batterie ou connectés par intermittence (ICD).

Parfois appelés « appareils endormis », il s’agit généralement d’appareils alimentés par batterie, tels que des capteurs de contact, de mouvement et de température, ainsi que des serrures de porte et des interrupteurs qui doivent économiser de l’énergie pour un fonctionnement et une durée de vie optimaux. La prise en charge supplémentaire réduit la probabilité qu’un appareil soit signalé comme étant hors ligne lorsque les utilisateurs ou les plates-formes interagissent avec lui. Ces améliorations signifient que les développeurs trouveront plus facile d’optimiser leurs produits et de créer de meilleures expériences utilisateur.

CSA a également indiqué qu’il y a eu jusqu’à présent 1 135 appareils certifiés avec Matter avec 17 991 téléchargements de la spécification.

Améliorations du développeur

Du côté des développeurs, CSA affirme que les commentaires ont aidé à façonner la version 1.1 :

nous avons pris en compte les commentaires et les enseignements des membres et des premiers développeurs, et apporté des clarifications et un nettoyage à la spécification. Cela permettra aux développeurs de se plonger, de comprendre et d’utiliser plus facilement la spécification. Il est également plus facile pour les développeurs de contribuer à la spécification Matter, avec de meilleurs conseils pour contribuer à la prise en charge de nouveaux types d’appareils.

Et l’automatisation des tests a été améliorée pour faciliter la certification des produits :

de nouvelles améliorations apportées à l’automatisation des tests permettent aux fabricants d’appareils de pré-qualifier plus facilement leurs produits et de vérifier qu’ils passeront la certification. Il s’agit également d’une amélioration pour les laboratoires d’essais agréés (ATL) avec une automatisation améliorée rendant les tests plus efficaces et complets.

Et après?

L’ASC s’est fixé un objectif de deux versions par an. Maintenant que la première a été livrée, la prochaine version devrait inclure de nouvelles fonctionnalités et une prise en charge de type d’appareil et arrivera « plus tard cette année ».

Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’alliance, vous pouvez en savoir plus sur cette page d’accueil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :