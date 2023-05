Razer dévoile la gamme Nommo V2 de haut-parleurs de jeu modulaires pour PC

Pourquoi c’est important : Razer a présenté un trio de haut-parleurs de jeu pour PC couvrant une gamme de prix et de fonctionnalités. Les offres bas de gamme sont évolutives, permettant aux joueurs d’assembler des systèmes plus performants au fil du temps, selon leur budget.

Le produit phare Razer Nommo V2 Pro est un combo haut-parleur à gamme complète et caisson de basses sans fil. L’ensemble comprend deux haut-parleurs, chacun doté de haut-parleurs à gamme complète de 3 pouces avec des prises de phase en aluminium pour une acoustique naturelle et claire, ainsi qu’un sous-marin sans fil à déclenchement vers le bas. Les haut-parleurs disposent par ailleurs d’un éclairage RVB à rétroprojection pour améliorer l’immersion.

Selon Razer, il s’agit du premier système de haut-parleurs de jeu pour PC au monde avec un sous-marin sans fil descendant. Le Nommo V2 Pro serait également le premier système de haut-parleurs de bureau à prendre en charge THX Spatial Audio.

Un boîtier de commande sans fil facilite le réglage du volume, la mise en pause/lecture de la musique, le réglage des paramètres de l’égaliseur, etc. Le contrôleur se connecte sans fil via Bluetooth et peut fonctionner jusqu’à huit mois avant de devoir être rechargé.

Le Razer Nommo V2 standard, quant à lui, comprend les deux mêmes haut-parleurs à gamme complète, mais remplace le sous-marin sans fil par une version filaire. Il n’inclut pas le module de commande sans fil, mais coûte également 150 $ moins cher à 299,99 $ contre 449,99 $ pour le kit Pro.

Le Nommo V2 X, quant à lui, est un système 2.0 pour ceux qui cherchent à économiser encore plus d’argent. Il élimine entièrement le subwoofer et s’appuie à la place sur les ports arrière des haut-parleurs pour les basses. Ils ne semblent pas non plus utiliser l’éclairage RVB et ont une réponse en fréquence inférieure à celle des autres systèmes : 75 Hz – 20 kHz contre 40 Hz – 20 kHz. Le prix? 149,99 $.

Les trois kits seront disponibles directement dans la boutique en ligne de Razer et chez les revendeurs agréés à partir de juin. Tous sont compatibles avec les PC ainsi que les consoles et les appareils mobiles.

Razer prévoit également de vendre le module de commande sans fil séparément pour 49,99 $ si vous souhaitez l’ajouter à un kit bas de gamme sur la route. Il ne sera cependant pas disponible avant août.

