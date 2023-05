Mortal Kombat 1 : un mode histoire cinématographique avec un gameplay immersif

Le prochain chapitre de la longue série de jeux de combat, Mortal Kombat 1, a été dévoilé jeudi via une vidéo CGI. Le 19 septembre 2023, le jeu sera mis en vente sur diverses plateformes – PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC via Steam et PC via Epic Games Store.

Le mode histoire du jeu rafraîchira les anciens conflits et apportera de nouvelles histoires à un groupe diversifié de combattants robustes. Les joueurs peuvent rejoindre des combattants bien connus comme Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage et d’autres.

Mortal Kombat 1 inclura Kameo Fighters, des combattants uniques qui peuvent aider les joueurs pendant les batailles, ajoutant plus d’options de jeu. Les joueurs qui précommanderont le jeu sur n’importe quelle plateforme recevront Shang Tsung en bonus. En août 2023, ceux qui précommanderont sur la PS5 ou la Xbox Series X/S auront également accès à la bêta. Les utilisateurs de PC ne pourront pas accéder à la version bêta.

Mortal Kombat 1 Réservation

Les précommandes seront acceptées à partir du 19 mai à 10 h 00, heure du Pacifique.

Mortal Kombat 1 Standard Edition (69,99 $ SRP) sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, y compris Steam et Epic Games Store. Mortal Kombat 1 Premium Edition (109,99 $ SRP) sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store) et comprendra tout le contenu de l’édition Standard, ainsi que le Kombat Pack, accès anticipé au jeu à partir du 14 septembre et 1 250 cristaux de dragon (monnaie du jeu). Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition (249,99 $ SRP) sera disponible chez certains détaillants sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S uniquement.

L’édition Premium ou l’édition Kollector de Mortal Kombat 1 offrira à tous ceux qui souhaitent un accès anticipé la possibilité de commencer à jouer au jeu le 14 septembre. Le studio du jeu, Warner, prévoit d’ajouter un netcode de restauration pour le jeu en ligne. Il prendra également en charge le Cross-Play et la progression croisée après la sortie du jeu.

Avec 80 millions de jeux vendus à ce jour, la série Mortal Kombat, qui a débuté en 1992, a été assez célèbre. Mortal Kombat 11, la version majeure la plus récente, s’est vendue à plus de 12 millions d’exemplaires. Il y a donc tout lieu de penser que With Mortal Kombat 1 aura également de bonnes ventes.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine