La Géorgie lance la prise en charge de l’identification numérique de l’iPhone dans Wallet, voici comment la configurer

La Géorgie a officiellement lancé la prise en charge de l’utilisation des permis de conduire ou des identifiants d’état sur iPhone. Il devient le quatrième État américain à débuter la compatibilité avec Apple Wallet. Bien que le support soit pratique, Georgia note « ce n’est pas un remplacement pour votre copie physique ».

L’Arizona est devenu le premier État à lancer la prise en charge des permis de conduire et des identifiants numériques dans Apple Wallet en mars 2022. Jusqu’à aujourd’hui, seuls deux autres États l’ont rejoint : le Colorado et le Maryland.

Maintenant, la Géorgie est devenue le quatrième État – après avoir initialement prévu de lancer la prise en charge de la fonctionnalité avec l’Arizona. La Géorgie a partagé les détails dans un communiqué de presse (via MacRumors) ainsi que quelques vidéos didactiques.

Vous pouvez désormais ajouter votre permis de conduire géorgien ou votre ID d’État à Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch. Cela rend les points de contrôle TSA rapides, faciles et sécurisés. Bien qu’il ne remplace pas votre copie physique, votre identifiant numérique géorgien sur iPhone et Apple Watch peut accélérer le processus à certains points de contrôle TSA.