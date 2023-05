AMD CTO confirme qu’il adopte une architecture hybride pour ses processeurs grand public

Qu’est-ce qui vient de se passer? AMD a confirmé qu’il utilisera à l’avenir des architectures hybrides dans les processeurs grand public, remplaçant ainsi les cœurs de processeur uniformes par une combinaison de cœurs de performance, de cœurs d’efficacité et d’accélérateurs, comme Intel. La société n’a pas proposé de calendrier définitif pour effectuer le changement, mais a confirmé que la nouvelle conception apporterait des variations non seulement dans la densité du Core, mais également dans le type de Core et la façon dont ils sont configurés.

S’adressant au rédacteur en chef adjoint de Tom’s Hardware, Paul Alcorn, en marge de la conférence mondiale de l’ITF à Anvers, en Belgique, le directeur technique d’AMD, Mark Papermaster, a déclaré que le changement introduirait « des cœurs hautes performances mélangés à des cœurs économes en énergie mélangés à une accélération ». Selon l’exécutif, les conceptions hybrides seront basées sur des besoins d’application spécifiques, car le nombre de cœurs à lui seul ne répond pas efficacement aux clients ayant des exigences variées.

La confirmation intervient après qu’AMD a lancé une structure hybride pour ses APU « Phoenix » Ryzen 7040 avec l’inclusion de l’accélération de l’IA, mais ils utilisent toujours des cœurs uniformes génériques comme les autres processeurs grand public du portefeuille de l’entreprise.

Les architectures de cœur hybrides existent depuis quelques années dans l’espace x86, après avoir été lancées par Intel avec ses processeurs Alder Lake en 2021. Alder Lake a été la première gamme de processeurs x86 grand public à proposer une combinaison de cœurs de performance et d’efficacité pour aider améliorer la consommation d’énergie. Alors que les cœurs de performance sont dotés de vitesses de fréquence élevées et d’hyperthreading, les cœurs d’efficacité consomment moins d’énergie et occupent moins d’espace sur la puce que les cœurs plus puissants.

La même idée est également utilisée par ARM pour concevoir des SoC pour smartphones, où les architectures hybrides aident les processeurs à offrir des performances haut de gamme tout en réduisant la consommation d’énergie. Alors que les cœurs de performance de ces puces alimentent les applications et les services qui s’exécutent au premier plan, les cœurs d’efficacité sont utilisés pour les tâches d’arrière-plan qui ne nécessitent généralement pas beaucoup de puissance de traitement.

Pendant ce temps, Papermaster a également discuté des plans d’AMD pour intégrer l’IA dans les processus de conception, de test et de vérification des puces de l’entreprise, et a déclaré que l’entreprise utilise déjà l’intelligence artificielle pour améliorer les performances et réduire la consommation d’énergie. Papermaster a également confirmé que la société prévoyait d’utiliser plus largement l’IA générative pour la conception de puces à l’avenir.

Répondant à la question de savoir si l’IA générative pourrait un jour concevoir des microarchitectures, Papermaster a déclaré qu’il était plausible qu’elle puisse « s’appuyer sur des conceptions existantes » à l’avenir. Cependant, il a cherché à apaiser les craintes que l’intelligence artificielle puisse un jour rendre les concepteurs de puces redondants. Selon lui, « Cela (l’IA) ne remplacera pas les concepteurs, mais je pense qu’il a une formidable capacité à accélérer la conception. »

