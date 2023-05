3 prototypes Apple qui n’ont pas dépassé les laboratoires secrets

En tant qu’entreprise technologique d’un billion de dollars, Apple consacre beaucoup de temps et d’argent à la recherche, au brevetage et au travail sur des prototypes avant de lancer des produits réels. Mais tous les prototypes Apple ne voient pas le jour. Par exemple, Apple a beaucoup de brevets concernant ses iPhones et iPads qui pourraient ne jamais exister.

De même, il y a eu beaucoup de prototypes Apple avant qui sont maintenant considérés comme des « joyaux oubliés ». Et ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas été exposés au public. Ils l’ont fait ! Pour être exact, quelques-uns d’entre eux ont des premières unités, qui ont été acquises par des amateurs. Vous vous demandez de quels produits il s’agit ? Vous pouvez en savoir plus sur trois de ces produits ci-dessous.

Chargeur magique – Le prototype Apple le plus récent mis au rebut

Lorsque Apple a lancé la norme de charge MagSafe pour ses iPhones, Apple travaillait sur un prototype de support de charge. Bien qu’Apple n’ait pas annoncé ou publié publiquement le produit, plusieurs unités du MagSafe Magic Charger sont sorties dans la nature. Et les collectionneurs qui ont fait l’expérience de l’appareil ont tout partagé avec le monde.

Comme partagé par @KyoukoMizumi, le prototype de support de charge Apple présente une construction en aluminium propre avec une rondelle flexible MagSafe. Il est livré avec un câble USB-C tressé, qui permet aux utilisateurs de coupler l’appareil avec une brique de charge séparée. L’amateur a pu le connecter à un Mac, ce qui a révélé le nom officiel du prototype.

Bien que ce prototype Apple ne semble avoir été référencé par Apple nulle part, le géant de Cupertino a sorti quelque chose de similaire. Nommé MagSafe Duo, le dispositif de charge officiel offre à la fois la rondelle de charge Apple Watch et MagSafe. En conséquence, les utilisateurs pouvaient charger deux appareils différents à la fois.

Cependant, MagSafe Duo a plafonné à 11 W pour le MagSafe lorsqu’il est associé à une brique de 20 W, alors que vous ne pouvez obtenir que 14 W avec une brique de 27 W. D’autre part, les chargeurs MagSafe réguliers fournissent 15 W de vitesse de charge avec des briques régulières, ce qui en fait une option plus rapide et moins chère.

AirPower – Le prototype Apple bien connu

Contrairement à Apple Magic Charger, l’Apple AirPower a fait ses débuts officiels. Apple l’a annoncé en septembre 2017. À l’époque, le géant de Cupertino se vantait d’avoir trouvé un moyen qui faciliterait la construction de cet accessoire difficile. Mais après quelques années, ce prototype d’appareil Apple a été annulé.

Si vous n’êtes pas familier avec ce prototype Apple, il s’agit essentiellement d’un tapis de chargement sans fil Qi qui était censé prendre en charge les Apple Watch, les iPhone et les AirPod en même temps. Ainsi, la théorie était que les utilisateurs pouvaient utiliser une station de charge pour recharger tous leurs appareils.

Pour ce prototype, Apple a expliqué comment les utilisateurs pouvaient placer leurs appareils n’importe où sur la surface. Et pour y parvenir, Apple devait emballer deux douzaines de bobines internes sur le tapis de chargement AirPower. Maintenant, alors que le produit avait l’air génial dans son concept, Apple ne pouvait pas faire en sorte que le tapis de chargement réponde à ses normes élevées.

Pour être exact, Apple avait des problèmes de sécurité concernant l’appareil, ce qui a finalement poussé Apple à annuler le produit et à jeter les prototypes associés à la poubelle en mars 2019. Et bien qu’Apple n’ait pas officiellement vendu AirPower aux consommateurs, quelques passionnés ont mis la main sur il. Cela nous a finalement donné un aperçu des éléments internes et de leur apparence réelle.

Cela dit, bien qu’il soit confirmé qu’Apple ne travaille plus avec AirPower, Tesla a publié sa plate-forme de charge sans fil. À la base, il s’agit d’un appareil qui reproduit essentiellement le prototype Apple. Sur l’offre de Tesla, vous pouvez charger trois appareils compatibles Qi à la fois et obtenir jusqu’à 15 W de vitesse de charge sur chacun.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une copie 1: 1 de l’Apple AirPower, vous ne bénéficiez pas des fonctionnalités exclusives prévues par Apple pour l’AirPower.

iPad 1 à double port – L’ancien prototype Apple oublié

Le dernier prototype que nous avons pour cette discussion est un peu moins connu que les deux autres prototypes Apple mis en évidence ci-dessus. Celui-ci s’est essentiellement matérialisé indirectement via certains appareils Apple ultérieurs. Un 2021, un amateur nommé @1nsane_dev ont mis la main sur un iPad 1ère génération à double port. Il dispose de deux ports identiques qui vous permettent d’utiliser deux accessoires compatibles en même temps.

Notamment, Apple a obtenu la disposition des ports directement sur ce prototype. L’un d’eux est en bas, tandis que l’autre est au bord gauche du paysage. Ce positionnement est logique car il vous permet de connecter l’iPad à un chargeur tandis que l’autre port pourrait soi-disant prendre en charge des claviers, des stations d’accueil ou d’autres accessoires. Fondamentalement, Apple prévoyait d’offrir un support pour les appareils qui vous permettraient de tirer le meilleur parti de l’orientation paysage.

Fait intéressant, ce prototype Apple permet l’utilisation simultanée des deux ports. Et bien qu’Apple n’ait pas lancé d’iPad à double port, l’idée sous-jacente est toujours vivante sous la forme de Smart Connector. Cela est disponible dans les modèles d’iPad modernes, permettant aux utilisateurs de connecter des accessoires externes via un connecteur à trois points.

En comparaison, le Smart Connector est plus esthétique car il ne sacrifie pas l’apparence générale de l’iPad. De plus, le Smart Connector n’a pas l’air déplacé sur la tablette par rapport à la conception à double port. Néanmoins, il est intéressant qu’Apple ait pensé à offrir un support pour connecter plusieurs accessoires à partir du tout premier iPad.

