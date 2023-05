WhatsApp pour Android obtient une nouvelle interface, mais il y a un hic

WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour bêta pour Android, la version 2.23.11.6. Cette mise à jour apporte une nouvelle interface avec une barre de navigation inférieure, mais certains utilisateurs signalent que cela provoque le blocage de l’application.

WhatsApp obtient une nouvelle interface sur Android, mais les utilisateurs signalent des plantages

La nouvelle interface déplace les boutons de discussion, d’appels, d’état et de paramètres vers une barre de navigation inférieure. Ceci est similaire à l’interface utilisée par d’autres applications populaires, telles que Telegram et Instagram.

Selon WabetaInfo, certains utilisateurs ont signalé que la nouvelle interface provoque le blocage de WhatsApp lorsqu’ils ouvrent l’application. Ce crash semble se produire de manière aléatoire, et on ne sait pas ce qui en est la cause.

WhatsApp n’a pas encore publié de correctif pour le crash. Cependant, la société a déclaré qu’elle était consciente du problème et travaillait sur un correctif.

En attendant, si vous rencontrez le problème, vous pouvez essayer ce qui suit :

Désinstallez et réinstallez WhatsApp.

Videz le cache et les données de l’application.

Passez à la version précédente de WhatsApp.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez signaler le problème au support WhatsApp.

Nouvelle interface WhatsApp

La nouvelle interface avec la barre de navigation inférieure est un changement significatif pour WhatsApp. Il s’agit de la première refonte majeure de l’application depuis sa sortie en 2009.

La nouvelle interface est conçue pour être plus conviviale et plus facile à naviguer. La barre de navigation inférieure facilite l’accès aux fonctionnalités les plus importantes de l’application, telles que le chat, les appels, l’état et les paramètres.

La nouvelle interface est également plus personnalisable. Les utilisateurs peuvent modifier la couleur de la barre de navigation et l’arrière-plan de l’application.

Cependant, certains utilisateurs signalent que la nouvelle interface provoque le blocage de WhatsApp. WhatsApp n’a pas encore publié de correctif pour le crash, mais la société est consciente du problème et travaille sur un correctif.

