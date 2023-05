Plus des deux tiers des Américains pensent que l’IA pourrait menacer la civilisation ; Les électeurs de Trump plus inquiets

Une patate chaude : Cette année s’avère être celle où l’IA se rapproche des technologies vues dans les films de science-fiction. Les entreprises affirment que ces systèmes peuvent améliorer la vie et l’économie, mais plus des deux tiers (61 %) des Américains pensent que l’intelligence artificielle est une menace pour l’avenir de l’humanité. Ceux qui ont voté pour Donald Trump sont encore plus inquiets, 70 % des électeurs de Trump exprimant des niveaux d’inquiétude plus élevés.

Les entreprises se précipitent pour intégrer ChatGPT et des IA génératives similaires dans leurs activités en ce moment. Mais alors que les PDG et les dirigeants salivent à l’idée d’une machine qui peut faire le même travail qu’une personne en une fraction du temps, beaucoup de personnes craignent que la situation ne devienne incontrôlable – et pas seulement sur le front de l’emploi.

Un sondage en ligne Reuters/Ipsos réalisé entre le 9 et le 15 mai a demandé à 4 415 adultes américains leur opinion sur l’IA. Un énorme 61% des répondants pensent que l’IA présente des risques pour l’humanité, tandis que seulement 22% ne sont pas d’accord et 17% restent incertains.

En ce qui concerne des groupes spécifiques, 70% des électeurs de Trump ont exprimé des niveaux d’inquiétude plus élevés quant à un avenir menacé par l’IA, contre 60% des électeurs de Biden. Ailleurs, les chrétiens évangéliques étaient plus susceptibles d’être tout à fait d’accord que l’IA présente une menace pour l’humanité (32 % pensent que c’est un danger), tandis que 24 % des chrétiens non évangéliques sont tout à fait d’accord.

La bonne nouvelle pour OpenAI, c’est que l’intelligence artificielle n’est pas la principale préoccupation des Américains. la criminalité et l’économie sont des problèmes plus importants. 77 % soutiennent l’augmentation du financement de la police pour lutter contre la criminalité et 82 % s’inquiètent du risque de récession.

De nombreux signes inquiétants indiquent que la nouvelle génération d’IA doit être socket au sérieux. Warren Buffett l’a récemment comparé à la création de la bombe atomique. Il y avait aussi Geoffrey Hinton, connu comme le parrain de l’IA, laissant Google avec un avertissement qu’à mesure que les entreprises profitent d’une IA plus puissante, les systèmes deviennent de plus en plus dangereux. En mars, des esprits technologiques de premier plan ont lancé un appel pour une pause de six mois dans le développement avancé de l’IA, et cette semaine, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a appelé à une réglementation du secteur, bien que certains disent que cet appel ne vise qu’à étouffer l’innovation. et aider son entreprise à rester au top, plutôt que pour le bien de l’humanité.

Le type d’IA qui menace les personnes n’est pas précisé dans le sondage, mais il relève probablement de la catégorie générale des machines qui deviennent trop intelligentes. Le revers de la médaille est que l’intelligence artificielle a de nombreux aspects positifs, tels que le développement de médicaments, et de nombreuses personnes en dépendent tous les jours sans s’en rendre compte. Comme l’a dit Ion Stoica, professeur à l’UC Berkeley qui a également cofondé la société d’IA Anyscale, « les Américains ne réalisent peut-être pas à quel point l’IA est déjà omniprésente dans leur vie quotidienne, à la maison comme au travail ».

