HTC U23 Pro est maintenant officiel avec un appareil photo 108MP et un écran 120Hz

HTC a enfin déroulé les rideaux sur le HTC U23 Pro. Il s’agit du premier téléphone de la série U sorti après le U20 5G. Et au cas où vous ne le sauriez pas, HTC a lancé le U20 5G en 2020.

Mais la vraie question est, HTC a-t-il pris les bonnes décisions avec le U23 Pro ? Eh bien, les spécifications du téléphone ont été divulguées plus tôt ce mois-ci. Cette fuite suggérait que l’appareil serait livré avec d’excellentes spécifications de milieu de gamme. Et avec le dévoilement officiel aujourd’hui, il semble que la fuite était exacte.

Points forts du HTC U23 Pro

En termes de configuration, l’un des principaux points forts du HTC U23 Pro est l’écran FHD+ de 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. HTC a opté pour Gorilla Glass Victus pour la protection. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que l’écran résiste facilement aux abus réguliers.

En haut de l’écran, vous avez un trou de perforation centré, qui abrite une caméra selfie 32MP. Et même si le HTC U23 Pro est livré avec un panneau OLED, il n’a pas de scanner d’empreintes digitales intégré. Au lieu de cela, le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Pour être honnête, c’est une mauvaise chose. Les lecteurs d’empreintes digitales physiques sont plus rapides et plus fiables que ceux intégrés à l’écran. Et comme le HTC U23 Pro a le scanner sur le bouton d’alimentation, l’accès au scanner ne sera pas non plus un problème.

Ensuite, le HTC U23 Pro reçoit un îlot de caméra rectangulaire à l’arrière. Il abrite quatre caméras et un module flash. Parmi les quatre capteurs, il y a une caméra macro 108MP, 5MP, ultra large 8MP et profondeur 2MP. En d’autres termes, HTC a opté pour une configuration de caméra assez équilibrée pour le dos.

Vous ne serez pas déçu de la construction du HTC U23 Pro. Il a un indice de protection IP67, ce qui le rend résistant à la poussière et à l’eau.

Performances, prix et autres spécifications

Sous le capot, le HTC U23 Pro intègre le SoC Snapdragon 7 Gen 1. Bien que ce chipset soit assez moderne et puisse offrir d’excellentes performances de milieu de gamme, j’aurais aimé voir le chipset Snapdragon 7+ Gen 2. En comparaison, le 7+ Gen 2 offre de bien meilleures performances que le Snapdragon 7 Gen 1.

Mais la bonne nouvelle est que HTC a couplé le SoC avec jusqu’à 12 Go de RAM. Ainsi, vous devriez obtenir une expérience multitâche fluide avec lui. Sur cette note, le modèle de base dispose de 8 Go de RAM, ce qui est également suffisant pour les applications et les jeux au quotidien.

Néanmoins, quelle que soit la version que vous obtenez, le stockage est fixé à 256 Go. Et comme le HTC U23 Pro est livré avec un emplacement pour carte microSD dédié, vous avez toute liberté pour étendre le stockage si vous le souhaitez.

En ce qui concerne les logiciels, le HTC U23 Pro est livré avec Android 13 prêt à l’emploi. Il est également livré avec l’application VIVERSE et est compatible avec le casque de réalité mixte VIVE XR Elite.

Une batterie de 4600 mAh alimente les composants internes de l’appareil. Et la grande partie est que la batterie peut charger à 30 W en mode filaire et 15 W dans le modèle sans fil. La charge sans fil inversée est également prise en charge, ce qui vous permet de recharger vos accessoires lorsque vous êtes dans le pétrin. En dehors de cela, le HTC U23 Pro prend en charge la 5G, la connectivité NFC, USB-C, WiFi 6 et un casque de 3,5 mm.

Cela dit, le téléphone est disponible en deux couleurs différentes. Et comme indiqué précédemment, il existe également deux configurations de mémoire. Selon la liste officielle taïwanaise, la variante 8 Go/256 Go coûte 16 990 TWD et la version 12 Go/256 Go est de 17 990 TWD. Cela représente environ 550 $/45 505 INR/510 € et 585 $/48 185 INR/540 € respectivement. Et nous devons encore en savoir plus sur les prix et la disponibilité sur d’autres marchés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine