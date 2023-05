OPPO Reno 10 devrait être lancé dans le monde entier cet été

La version internationale de la gamme Oppo Reno 9 ne sera pas lancée, comme l’ont confirmé les dernières nouvelles. Cependant, il y a de bonnes nouvelles concernant l’arrivée de la prochaine série d’appareils. OPPO lancera le Reno 10, ainsi que ses frères et sœurs plus âgés, le 10 Pro et le 10 Pro+, sur le marché mondial. La sortie de ces modèles se fera à peu près au même moment que leurs homologues chinois.

Plans de lancement mondial d’OPPO : la série Reno 10 devrait arriver bientôt

Le lancement national de la nouvelle gamme Reno est programmé pour le 24 mai, qui est très proche. Cependant, l’attente de la version internationale ne sera pas aussi longue qu’on le pensait auparavant. Selon des initiés, les versions OPPO Reno 10, Reno 10 Pro et Reno 10 Pro+ Global seront officielles en Inde fin juin ou début juillet au plus tard.

Il semble que l’ensemble du trio sortira en dehors de la Chine, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans de la société dans le monde entier. Le lancement de la nouvelle gamme Reno aura lieu durant l’été. Et il y a de fortes chances qu’il vienne en Europe. Cependant, le lancement en Inde ne garantit pas une sortie en Europe. Bien que souvent le marché indien agisse comme un précurseur pour le marché européen.

La gamme Reno a été une série de smartphones populaires, et la sortie des nouveaux modèles aura lieu bientôt. Nous nous attendons à ce que le Reno 10 ait plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à son prédécesseur. La sortie de la version mondiale du Reno 10, ainsi que du 10 Pro et du 10 Pro+, ne manquera pas d’exciter les fans d’OPPO dans le monde entier. L’attente de la version internationale ne sera peut-être pas trop longue. Et nous pouvons nous attendre à voir les nouveaux smartphones en Inde fin juin ou début juillet. Pour plus de nouvelles à ce sujet, restez en contact avec nous.

