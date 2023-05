Apple organisera un « événement spécial » le 5 juin – À quoi devons-nous nous attendre ?

Le 5 juin à l’Apple Park, Apple organisera un « événement spécial » selon un rapport de 91Mobiles. Cela fera partie de la WWDC 2023, la conférence des développeurs de l’entreprise, qui est prévue pour la semaine du 5 juin au 9 juin de cette année. Même si Apple n’a rien annoncé à propos de cet événement spécial, il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait avoir quelque chose à voir avec xrOS. C’est le système logiciel qui alimentera le casque de réalité mixte d’Apple et peut-être même le casque lui-même. Ceci est cohérent avec des rapports récents qui indiquent que le lancement du casque AR/VR est prévu pour juin. Si cela est exact, cela pourrait aider le secteur de la réalité virtuelle.

Selon 91Mobiles, la société dévoilera iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 et watchOS 10 lors de son événement WWDC cette année. Il est possible que la société Cupertino présente un nouveau modèle de MacBook Air. Il utilisera un écran plus grand de 15 pouces. Il peut également y avoir un Mac Pro repensé avec une puce de silicium Apple lors de l’événement. La société diffusera le discours en direct sur un certain nombre de chaînes. Les chaînes incluent YouTube, Apple TV, Apple.com et le site Web Apple Developer.

Rumeurs sur les casques Apple AR/VR

Apple travaille sur un casque AR/VR depuis plusieurs années, et des rumeurs suggèrent qu’il sortira en 2023. Le casque devrait avoir des capacités de réalité mixte, avec des expériences de réalité virtuelle et augmentée (VR et AR). Voyons maintenant les dernières rumeurs et fuites concernant le casque Apple AR/VR.

Caractéristiques rumeurs

Le casque Apple AR/VR devrait avoir des capacités de réalité mixte, avec des expériences de réalité virtuelle et augmentée. On dit qu’il a une résolution 4K, une technologie de suivi des yeux et un taux de rafraîchissement élevé. L’appareil devrait également avoir une conception de visière mince et une batterie séparée. Selon certains rapports, le casque fonctionnera avec les applications iPadOS existantes.

Prix ​​et date de sortie

Selon les rumeurs, le casque Apple AR / VR sortira en 2023, certains rapports suggérant qu’il sera dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin. L’appareil devrait être coûteux, certains analystes prévoyant un prix d’environ 3 000 dollars.

Cependant, les ingénieurs d’Apple prévoient d’utiliser des composants plus abordables pour faire baisser le prix d’une version moins chère du casque. Cependant, il aura la même fonctionnalité générale de «réalité mixte» AR / VR que la version la plus chère.

Défis et retards

Le casque AR/VR d’Apple a fait face à de nombreux retards, et bien que la société souhaitait initialement le lancer en 2022, cela n’a pas été possible. Selon certains rapports, l’appareil a rencontré des problèmes matériels et logiciels qui ont provoqué des désaccords internes entre les dirigeants d’Apple.

Certains initiés ne se sentent pas confiants dans le produit. Cependant, Apple continue d’aller de l’avant avec son casque malgré le fait que d’autres grands acteurs du monde de la réalité virtuelle et augmentée semblent s’éloigner du marché.

Plans futurs

Les ingénieurs d’Apple prévoient d’utiliser des composants plus abordables pour faire baisser le prix d’une version moins chère du casque qui aura la même fonctionnalité générale de «réalité mixte» AR / VR que la version plus chère. Il y a également des rapports selon lesquels un casque Apple AR de deuxième génération plus abordable est déjà en préparation.

Conclusion

Le casque AR/VR d’Apple est l’un des produits les plus attendus de 2023. Bien qu’il y ait eu des problèmes et des retards dans son développement, Apple continue de faire avancer son casque. L’appareil sera livré avec des fonctionnalités MR, du moins c’est l’attente. Cela indique qu’il aura à la fois une capacité AR et VR. Bien sûr, personne ne devrait s’attendre à ce que cet appareil soit bon marché. Bien que la société envisage d’utiliser des pièces moins chères pour réduire le prix de la version moins chère du casque. Cependant, ce ne sera toujours pas très bon marché. Nous avons hâte de voir ce qu’Apple nous réserve à la WWDC 2023.

En attendant la sortie officielle du casque Apple Reality Pro, certaines spécifications intéressent les gens. Avec ses écrans haute résolution, son système de caméra haut de gamme, sa commutation AR et VR transparente et ses performances élevées, le casque est sur le point de redéfinir l’expérience XR. Alors que le marché attend avec impatience son lancement, le casque Apple Reality Pro a le potentiel d’établir une nouvelle référence en matière de technologie immersive.

