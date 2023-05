Scandale Theranos : Elizabeth Holmes, la fausse star de la Silicon Valley, condamnée à aller en prison

Theranos Tech était trop beau pour être vrai

Pour entrer dans l’histoire, il faut remonter à 2003. Une jeune Elizabeth Holmes, alors âgée de 19 ans, fonde Real-Time Cures, rebaptisé plus tard Theranos, après avoir abandonné l’université de Stanford (mauvaise décision) pour poursuivre des études en chimie. ingénierie.

La proposition de la startup était de simplifier le processus de collecte et de réalisation des tests, avec seulement quelques gouttes du patient au lieu des six flacons traditionnels. Elle aurait développé sa propre machine de diagnostic, baptisée Edison. Ce matériel, en théorie, était loin devant ses concurrents alors (et maintenant) sur le marché. L’entreprise représentait la fin des aiguilles, après tout, elle n’utiliserait qu’une petite piqûre comme celles que l’on voit dans les appareils de test de cholestérol/glucose.

La star de la Silicon Valley qui n’a jamais existé

Ce qui est curieux dans cette histoire, c’est que Holmes a rapidement été élevée au rang de pop star de la Silicon Valley, même si elle n’avait pas grand-chose à montrer. Theranos a levé environ 700 millions de dollars en fonds d’investissement au fil des ans pour financer Edison et a été évalué par les analystes à 9 milliards de dollars. Et en détenant 50% de la société, Elizabeth Holmes est devenue la plus jeune milliardaire du monde, avec une fortune de 4,5 milliards de dollars.

Mais le train de sauce a commencé à dérailler au fil du temps. Alors que les régulateurs exigeaient plus de données sur les performances et la qualité des tests d’Edison, Theranos s’enlisait de plus en plus dans la controverse. En fait, personne n’a jamais vu une telle machine ; une recherche d’images Google pour « Edison Theranos » ne donne rien. En fait, malgré les affirmations de Holmes et de son équipe d’experts à l’époque, un tel appareil aurait à peine quitté la planche à dessin, incapable de répondre aux attentes.

Le premier laboratoire de test de la startup a ouvert ses portes en 2013 et les doutes ont commencé à monter. Depuis lors, CMS (« Centers for Medicare & Medicaid Services ») n’a même pas été en mesure d’inspecter une telle machine, ce qui a soulevé de sérieux soupçons que la société de Holmes proposait non seulement des tests effectués par des équipements non homologués, mais utilisait également la technologie des concurrents. plutôt que la sienne. Mais le pire (pour l’exécutif) était à venir.

La chute de Theranos et Holmes

La bombe a explosé lorsqu’un ancien travailleur de Theranos a décidé de dénoncer. Il a révélé que la startup n’était pas en mesure d’effectuer des tests précis avec son propre équipement. Ainsi, violant les règlements fédéraux de laboratoire. Mais il y a plus : Edison a besoin d’au moins trois flacons de petit sang pour exécuter ses tests proposés. C’est loin des quelques gouttes promises. Et même dans ce cas, la machine ne pouvait effectuer qu’une quinzaine d’examens. Le reste dépendait d’équipements d’autres fabricants, tels que Siemens.

L’accusation a atterri comme un météore sur les médias. La startup a contré les critiques en affirmant qu’Edison avait effectué plus de 15 tests. Cependant, il n’a pas précisé combien. Pour aggraver les choses, en janvier, l’agence Medicare a découvert des erreurs dans les tests. Des tests qui auraient été effectués par du matériel Edison que, encore une fois, personne n’a jamais vus.

La fortune de Holmes est tombée à zéro du jour au lendemain

Theranos a promis de corriger les tests, mais il était alors trop tard; la FDA, le bureau du procureur américain et les agences de santé de l’État ont commencé un test minutieux de l’entreprise et de ses données à ce jour, qui étaient essentiellement de la vapeur.

Le marché n’a pas pardonné. Forbes a réévalué Theranos, concluant que la startup ne vaudrait pas plus de 800 millions de dollars. Étant donné que les actions de Holmes ne sont pas privilégiées (en cas de faillite, les actionnaires obtiennent leur part avant elle), sa fortune est passée de 4,5 milliards de dollars à zéro du jour au lendemain.

L’exécutif a essayé de se défendre du mieux qu’il pouvait. Elle accusait les médias et les agences d’une chasse aux sorcières contre elle et sa création. La vérité est qu’elle n’avait pas présenté de résultats concrets depuis la création de l’entreprise, et il était temps de justifier l’investissement qu’il avait reçu. Néanmoins, Elizabeth Holmes croyait qu’elle était capable de reconstruire l’entreprise. Elle a promis de revenir et de créer la révolution qu’elle prêchait. Mais CMS n’était pas d’accord. L’agence a décidé d’interdire Holmes de l’industrie. La décision s’applique également aux employés de l’entreprise.

La culture du battage médiatique doit mourir

Malheureusement, l’histoire de Theranos et Holmes sert de rappel important du danger de cette « culture de battage médiatique ». Sans la moindre preuve, les gens ont facilement sauté dans le train en marche promu par Theranos. Avant de découvrir la vérité, les médias étaient facilement «vendus» par ce battage médiatique. Après tout, cela a commencé à promouvoir l’entreprise et à faire de Holmes la prochaine star.

Comment pouvons-nous éviter d’être absorbés par le battage médiatique des technologies prometteuses ? Nous devons prendre certaines choses qui « semblent trop belles pour être vraies » sans un bon grain de sel.

