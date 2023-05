Intel pousse les GPU Arc avec des suggestions de construction et "équilibré" pré-construits

Dans le contexte : la dernière tentative d’Intel pour promouvoir sa série de GPU de première année tente de donner aux utilisateurs des conseils d’achat de CPU tout en offrant de nouveaux systèmes pré-construits de milieu de gamme. En règle générale, la société tente de dissuader les propriétaires de GPU de milieu de gamme de faire des folies sur les i9, qui pourraient ne pas atteindre leur potentiel lorsqu’ils sont associés à des cartes Arc Alchemist.

Intel a lancé une nouvelle gamme de PC de jeu de milieu de gamme pré-construits pour pousser ses cartes graphiques Arc Alchemist. Le lancement est accompagné d’une analyse détaillée conseillant les clients sur les couples CPU et GPU les plus avantageux.

Les versions sont disponibles pour les acheteurs basés aux États-Unis chez Cyberpower, iBuypower, Maingear, Micro Center et Skytech Gaming. La plupart combinent l’Arc A750 avec un Core i5 de 13e génération pour environ 1 000 $. Le modèle haut de gamme associe le GPU à un i7 à plus de 3 000 $, mais aucun ne mentionne le produit phare d’Intel, l’A770.

Intel justifie ses offres avec une collection de références internes soutenant l’idée que les processeurs i9 haut de gamme de la société ne sont pas nécessaires pour tirer le meilleur parti des GPU Arc Alchemist. L’analyse de Netcost-security.fr montre que, bien que le Core i9-13900K soit le meilleur processeur de jeu global, ce n’est probablement pas le meilleur rapport qualité-prix pour tous les jeux, ne montrant que des avantages de performances mineurs par rapport aux processeurs moins chers dans de nombreux titres.

Selon le tableau d’Intel, les cartes Arc atteignent des plateaux de performances à mesure que les utilisateurs montent à travers les processeurs i5 et i7. La société affirme que les gains les plus importants du i9 n’apparaissent qu’avec l’aide d’un « GPU sans contrainte » (c’est-à-dire un RTX 4090).

Un tableau comparant les performances DirectX 12 1080p sur l’A750 dans plus de deux douzaines de titres montre peu de différence entre les processeurs i5, i7 et i9 de 13e génération. Cependant, dans DirectX 11 dans les mêmes conditions, le i9 semble s’éloigner jusqu’à 20% dans certains des jeux les plus populaires comme Final Fantasy XIV, DOTA 2, Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Rocket League et Quelques autres. L’écart se réduit légèrement en 1440p, probablement parce que le GPU prend plus de charge de rendu.

Il est important de noter l’omission d’Intel des fréquences d’images. Les graphiques de la société montrent les différences de performances entre les jeux et les API en points décimaux. Cependant, un écart de 20% semble différent lorsque vous essayez de jouer à un jeu à 60 Hz par rapport à une compétition eSport dépassant 100 Hz ou 300 Hz. Après tout, notre classement note que le muscle supplémentaire d’un i9 pourrait être le plus bénéfique pour le jeu compétitif à des fréquences d’images ultra-élevées.

De plus, Intel ignore les CPU et les GPU d’AMD dans cette comparaison. Il vaut la peine d’examiner comment les processeurs Ryzen 5 et Ryzen 7 récents se comparent aux i5 ou i7. Les cartes graphiques de milieu de gamme comme la RX 6600 sont également en concurrence étroite avec l’A750. Bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce qu’Intel recommande les GPU de ses rivaux.

