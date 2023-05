Apple Pay est désormais disponible au Panama alors que l’expansion en Amérique centrale se poursuit

Plus tôt ce mois-ci, Apple a lancé Apple Pay au Guatemala et au Salvador. Alors que l’expansion dans les pays d’Amérique centrale se poursuit, la société déploie actuellement sa plate-forme de paiement aux utilisateurs du Panama, qui est le 81e pays au monde à avoir Apple Pay.

Apple Pay est maintenant déployé au Panama

Au Panama, Apple Pay prend en charge plusieurs banques locales, notamment Banco General, BAC, ST Georges Bank et Ficohsa. Le site Web de l’une des banques confirme le lancement d’Apple Pay dans le pays, qui fonctionne avec les cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard. Les lecteurs de Netcost-security.fr ont également confirmé la disponibilité d’Apple Pay au Panama.

Apple Pay est désormais disponible dans plus de 80 pays à travers le monde. Avec Apple Pay, les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch peuvent payer dans les stores à l’aide de leurs appareils en les tenant simplement près du lecteur de carte de crédit et de débit. Apple Pay fonctionne également en ligne pour les applications et le site Web – dans ce cas, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs d’iPad et de Mac.

Les utilisateurs peuvent ajouter une nouvelle carte à Apple Pay en accédant à l’application Wallet sur l’iPhone ou à l’application Paramètres sur l’iPad ou le Mac. Pour les utilisateurs d’Apple Watch, le processus est géré via l’application Watch.

Il est recommandé d’installer la dernière version du système d’exploitation sur votre appareil pour vous assurer qu’Apple Pay fonctionnera avec les dernières banques ajoutées à la plateforme. Nous vous recommandons également d’installer la dernière version de l’application de votre banque.

Il convient également de noter qu’Apple Pay, Apple Card et Apple Cash sont des services distincts, et que les deux derniers ne sont toujours disponibles qu’aux États-Unis.

H/T : Jorge.

