Huawei Chip Business reviendra cette année, une nouvelle rumeur le confirme

Avant les sanctions américaines, Huawei était dans toutes sortes d’entreprises. Huawei est une très grande entreprise qui fabrique différents types d’équipements et de gadgets liés à la technologie. Outre les équipements de télécommunication, les smartphones et les ordinateurs portables, l’entreprise était également un acteur important dans l’industrie de la fabrication de puces.

Les puces Kirin de Huawei étaient l’une des meilleures puces pour smartphones. C’était rapide, efficace et fiable que la plupart des puces. Cependant, la société a dû suspendre la production de puces Kirin et de toutes les autres puces. Grâce aux sanctions du gouvernement américain.

Depuis le début des sanctions, Huawei a essayé tous les moyens possibles pour survivre. Les ventes de la société sont peut-être en baisse, mais elle produit toujours d’excellents téléphones et d’autres produits. Toutes les indications pointent vers le fait que le géant chinois de la technologie se remet progressivement des blessures des sanctions.

Huawei a trouvé un moyen de produire une puce

Selon un nouveau rapport de Huawei Central, la société de conception de puces de Huawei, HiSilicon a peut-être trouvé une issue. Par conséquent, l’entreprise pourrait reprendre ses activités dès cette année. Un conseil d’un utilisateur de Weibo indique que certaines anciennes solutions de chipset Huawei reprendront vie cette année. Ces entreprises comprennent Ascend, Kunpeng, Tiangang et Balong. Huawei a dû suspendre la production de ces puces en raison des sanctions américaines. Cependant, la société a trouvé un moyen de redémarrer la production, selon des rumeurs.

Huawei a collaboré avec d’autres sociétés chinoises de puces pour trouver un moyen de produire des nœuds à faible chipset. Cette réalisation aidera des entreprises comme Huawei à commencer à produire des chipsets pour la plupart de ses produits. Dans sa situation actuelle, l’équipementier de télécommunications chinois peut être en mesure de produire des puces. En effet, les puces pour équipements de télécommunication ne nécessitent pas de technologies avancées.

Selon le pronostiqueur, Huawei lancera ces quatre puces et d’autres puces au second semestre. Avant que les sanctions n’interviennent, HiSilicon avait déjà développé un certain nombre de puces. Ces gammes de produits comprennent :

Puces SoC (série Kirin)

Puces AI (série Ascend)

Puces de serveur (série Kunpeng)

Puces 5G (séries Balong et Tiangang)

Puces de routeur

Puces NB-IoT

Codec vidéo IPC et puces de traitement du signal d’image

Ce ne sont là que quelques exemples des plans de l’entreprise. D’autres produits étaient en préparation. Malheureusement, l’interdiction est arrivée et a tout mis en attente.

La puce Huawei Kirin revient-elle?

Oui, Huawei fait tout son possible pour ramener la puce Kirin. En fait, la société a déjà lancé la nouvelle puce Kirin 710 cette année. La nouvelle puce Kirin 710 est basée sur une architecture 14nm. Huawei a actuellement des smartphones économiques qui utilisent cette nouvelle puce Kirin. Jusqu’à présent, ils s’en sortent plutôt bien. D’un autre côté, la fabrication d’un chipset de niveau phare pourrait ne pas être possible cette année. En effet, les exigences pour les puces haut de gamme ne sont pas encore disponibles dans l’entreprise.

La renaissance de ces nouveaux produits de Huawei est une nouvelle passionnante pour de nombreuses personnes. Ce sera certainement un nouveau tremplin pour les activités de Huawei. En plus de les utiliser dans les produits Huawei, il peut également vendre ces puces à des sociétés tierces.

