Motorola RAZR 40 et RAZR 40 Ultra : le duo pliable qui sortira le 1er juin

Au cours des derniers mois, nous avons été inondés de fuites et de rumeurs concernant le nouveau téléphone pliable de Motorola. Il s’avère que la société ne lancera pas un seul, mais deux téléphones pliables sous la série RAZR. Par ailleurs, la série de téléphones pliables de la société fait l’objet d’un changement de marque. Il suivra désormais la gamme phare de la société et nous verrons les nouveaux appareils lancés sous les noms de Motorola RAZR 40 et Motorola RAZR 40 Ultra. Après de multiples teasers, rumeurs et fuites, nous avons enfin une date officielle. Motorola a confirmé que les nouveaux téléphones pliables arriveront le 1er juin.

Caractéristiques des Motorola RAZR 40 et 40 Ultra

Selon les rumeurs et les teasers, le Motorola RAZR 40 Ultra est la variante phare. Il sera livré avec un écran OLED interne FHD + de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz. L’écran extérieur devrait mesurer entre 3,5 et 3,6 pouces. Cela dit, il devrait avoir l’un des plus grands, sinon le plus grand, des écrans pliables à clapet. Sous le capot, nous aurons le Snapdragon 8+ Gen 1.

Cela peut décevoir certains utilisateurs. Après tout, cela indique que l’appareil sera derrière le prochain Galaxy Z Flip5 et le Vivo X Fold2. Le premier a le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, tandis que le second a la variante standard. Nous ne savons pas comment Motorola positionnera cet appareil parmi les appareils pliables 2023, s’il est moins cher, alors le choix de l’ancien chipset phare peut être justifié.

Le Motorola RAZR 40 Ultra apportera également un appareil photo principal de 12 MP et un jeu de tir ultra large de 13 MP. Il apportera une batterie de 3 640 mAh avec une charge de 33 W. C’est une bonne capacité pour un appareil au design exigeant. Selon les rumeurs, l’appareil coûtera environ 1 299 € en Europe.

Malheureusement, les détails sur les spécifications du Motorola RAZR 40 vanille restent incertains. Il pourrait apporter une batterie plus petite et un écran de couverture plus petit. Nous ne savons pas non plus s’il conservera le même chipset que la variante Ultra. Quoi qu’il en soit, les rumeurs disent qu’il pourrait coûter 899 €, ce qui en fait le téléphone pliable le moins cher à ce jour.

Les deux appareils exécuteront probablement le système d’exploitation Android 13 dès la sortie de la boîte. Outre l’Europe, il n’y a aucune information concernant leur prix dans d’autres régions. Cependant, nous nous attendons également à ce qu’ils se lancent sur d’autres marchés en Asie et en Amérique du Nord. Honnêtement, Motorola semble avoir une bonne carte de triomphe en étant le premier à proposer un téléphone pliable sous la barre des 1 000 dollars. Il doit sérieusement amener cet appareil sur autant de marchés que possible. Après tout, l’entreprise peut susciter l’intérêt de plusieurs utilisateurs qui souhaitent essayer un pliable mais ne paient rien au-delà de 1 000 $.

