Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Design exposé dans de nouveaux rendus

Comme à son habitude, Samsung devrait organiser un deuxième événement Galaxy Unpacked cette année. Compte tenu des années passées, il aura probablement lieu entre la fin juillet et le début août. La société montera sur scène pour divulguer les Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Watch6. Maintenant, des rumeurs récentes suggèrent que la marque dévoilera également de nouvelles tablettes lors de l’événement. Parmi eux, nous avons le prétendu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra qui est la nouvelle star d’un nouvel ensemble d’images divulguées avec l’aimable autorisation d’OnLeaks et MySmartPrice.

Caractéristiques principales du Samsung Galaxy Tab S9

Le Samsung Galaxy Tab S9 Ultra partagera des similitudes avec son prédécesseur en matière de design. La tablette comportera un grand écran AMOLED de 14,6 pouces. Il aura l’encoche Infinity-V de Samsung abritant deux tireurs orientés vers l’avant. À l’arrière, le Galaxy Tab S9 Ultra abritera une configuration à double caméra. Le dos abrite également un chargeur sans fil pour le S Pen.

En termes de dimensions, l’ardoise aura 326,4 x 208,6 x 5,5 mm et pèsera légèrement plus à 737 grammes. L’appareil sera assez généreux en termes de batterie – Il contiendra un énorme 11 200 mAh. Cependant, nous ne pouvions pas en attendre moins pour un monstre avec une telle taille d’affichage et une telle résolution. La batterie devrait se charger relativement rapidement grâce à la charge de 45 W, qui représente actuellement l’offre maximale de Samsung en termes de charge.

Selon les rumeurs, le Galaxy Tab S9 Ultra apporterait également un indice de protection IP68. Sous le capot, il emballera le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Il devrait être disponible en variantes avec 8 Go, 12 Go et 16 Go de stockage. Ceux-ci peuvent être livrés avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage. Le modèle de base avec 128 Go de stockage obtiendra le stockage UFS 3.1 tandis que les autres options obtiendront la norme UFS 4.0. En termes de logiciel, il fonctionnera probablement sur One UI 5.1 avec Android 13 comme base.

Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent à l’approche du prochain événement Samsung. Avec le lancement de matériel attrayant, ce sera probablement l’un des événements les plus excitants pour les fans de Samsung. Outre l’Ultra, d’autres variantes sont vécues comme une éventuelle Tab S9 FE ou Lite.

