Elon Musk révèle les progrès des robots de Tesla, maintenant ils sont légion

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Tesla, Elon Musk a présenté les progrès réalisés par les Tesla Bots. Jusqu’à il y a deux ans, ils n’étaient qu’un concept, maintenant ils se déplacent, portent des charges et sont capables de lire l’espace qui les entoure.

Au début, il n’était qu’un homme vêtu d’une salopette serrée. En 2021, lors de la présentation des nouveaux concepts lors de l’événement Tesla’s Ai Day, le projet Tesla Bot a été dévoilé, le premier robot humanoïde produit par l’entreprise. Ce n’était guère plus qu’une blague, car le point culminant de la présentation était un homme vêtu d’une salopette noire et blanche qui est monté sur scène et a commencé à danser. Mais tout ce qui tourne autour d’Elon Musk semble fonctionner comme ça. Cela commence avec du bon matériel de mème et se termine par des projets sérieux. Ainsi, début octobre 2022, Tesla a présenté Optimus, son premier modèle de robot humanoïde. Aujourd’hui Optimus a multiplié et affiné toutes ses technologies.

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de Tesla, Elon Musk a présenté une vidéo dans laquelle il souhaitait montrer toute la progression de ses robots. Tout d’abord, les Tesla Bots se déplacent désormais avec une autonomie modérée. Ce sont des modèles construits sur la structure et la physiologie de l’être humain : ils ont deux jambes, deux bras et un torse et une tête. Comme pour tous les robots bipèdes, l’équilibre est donc important et pas toujours facile à maintenir.

L’avenir des robots Tesla

La première utilisation des Tesla Bots ne sera pas en tant que majordomes d’Elon Musk. Ou du moins, pour le moment, ce ne sont pas les plans. Les premières utilisations des robots se feront dans les usines Tesla, où ils travailleront aux côtés de techniciens déjà habitués à travailler dans une entreprise à très haut taux d’automatisation. Mais les plans pour l’avenir de ces androïdes sont beaucoup plus vastes. La démonstration présentée aux actionnaires montre comment les Tesla Bots sont capables de soulever des charges et de lire parfaitement tout l’environnement qui les entoure, en le cartographiant grâce aux systèmes déjà testés pour la conduite autonome des voitures Tesla.

Les utilisations peuvent être pratiquement infinies, étant donné aussi qu’Elon Musk ne veut pas que ses Tesla Bots soient un produit de luxe. L’objectif affiché est de produire des millions d’unités, afin de réduire les coûts et de pouvoir les vendre à des prix comparables à ceux d’une voiture : environ 20 000 $.

