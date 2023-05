Pocket pour iOS fait l’objet d’une refonte avec une nouvelle expérience d’accueil, un onglet « Enregistrer », etc.

L’application et le service populaires de lecture ultérieure de Mozilla Pocket sont sortis avec une grande mise à jour pour son application iOS. La version est livrée avec un tout nouveau design qui apporte une nouvelle expérience pour l’accueil, « Mes listes » évoluant vers « Sauvegardes », une navigation améliorée, et plus encore.

Mozilla a détaillé la nouvelle version de Pocket pour iOS, Android et le Web dans un article de blog.

À partir d’aujourd’hui, Pocket déploie une nouvelle expérience mobile et Web afin que vous puissiez facilement trouver les histoires et les sujets qui vous intéressent. De plus, Pocket lance une nouvelle fonctionnalité appelée Listes (au lancement uniquement sur le Web, la fonctionnalité venant sur Pocket mobile plus tard cette année), qui simplifiera l’organisation du contenu enregistré.

La nouvelle conception vise à offrir une interface utilisateur plus rapide et plus simple et a été construite autour du nouvel onglet Accueil :

une nouvelle expérience d’accueil – un point de départ pour tout visiter dans Pocket, de votre contenu enregistré aux articles et aux collections sélectionnées que nous pensons que vous aimerez. Nous continuerons à développer la page d’accueil pour vous offrir différentes perspectives sur ce que vous avez enregistré et ce que vous avez découvert, ainsi que des sujets tels que le meilleur du Web, les choix des éditeurs, au cas où vous l’auriez manqué, et plus encore.

En ce qui concerne le nouvel onglet Sauvegardes (anciennement « Ma liste »), Pocket dit qu’il est plus rationalisé, offrant « un seul endroit pour accéder à des fonctionnalités telles que la recherche et l’écoute, ainsi que pour afficher vos éléments marqués et vos favoris. Nous avons également facilité l’archivage des éléments d’un simple balayage.

De plus, la nouvelle mise à jour apporte une navigation plus transparente et un accès aux paramètres.

Pocket note également que pour l’avenir, il publiera des mises à jour pour iOS toutes les deux semaines. Et cela ramènera également « la possibilité de créer et d’afficher les faits marquants sur vos articles enregistrés, d’améliorer la qualité des articles que nous vous recommandons et d’apporter des fonctionnalités supplémentaires à notre fonction d’écoute, grâce à laquelle vous pouvez écouter vos articles enregistrés. .”

Vous pouvez récupérer la nouvelle application Pocket iOS en téléchargement gratuit.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :