Les nouveaux écouteurs de Beats s’inspirent du design transparent de Nothing

Après plusieurs fuites et rumeurs, la filiale d’Apple, Beats, a lancé les nouveaux écouteurs Beats Studio Buds Plus. Ces écouteurs succèdent aux Beats Studio Buds, sortis il y a près de deux ans. En tant que mise à niveau générationnelle, ils sont dotés de fonctionnalités nouvelles et améliorées. Mais le point fort des Beats Studio Buds Plus est leur design. Ils sont disponibles dans une nouvelle version transparente cool. La tendance des écouteurs transparents a été initiée par le premier produit de Nothing, l’Ear (1). Il semble que même une filiale d’Apple s’en soit inspirée.

Conception Beats Studio Buds Plus

Le design transparent des Beats Studio Buds Plus vous permet de voir les composants internes. Ils sont également disponibles en noir et ivoire si vous préférez un look plus traditionnel. Cependant, la société n’a apporté aucune modification à la conception de l’écouteur. Les écouteurs sont de style intra-auriculaire et sont livrés avec une tige allongée. Chaque bourgeon pèse 5 grammes et dispose de trois tailles d’embouts en silicone. Ils sont résistants à la sueur et à l’eau avec un indice IPX4.

l’audio

L’intérieur des écouteurs a reçu de grandes améliorations par rapport au modèle 2021. Le plus notable est le mode Active Noise Cancellation (ANC) et Transparency. Beats dit que l’ANC est 1,6 fois meilleur qu’avant. Cela est dû à des microphones trois fois plus grands et à un nouveau système de ventilation. Son mode Transparence est également revendiqué comme étant deux fois meilleur qu’avant.

Bien qu’appartenant à Apple, les écouteurs sont alimentés par la propre puce propriétaire de Beats, appelée Beats Proprietary Platform. Cette puce permet aux écouteurs de fonctionner de manière transparente avec les appareils Android et iOS.

Pour les appareils Apple, les Beats Studio Buds Plus prennent en charge l’appairage à une touche, Hey Siri, Apple Find My et le changement d’appareil via iCloud. D’autre part, ils sont également compatibles avec Google Fast Pair, le suivi Google Find My Device et la commutation audio entre une plus large gamme d’appareils Android.

Batterie

Les Studio Buds Plus ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 9 heures de lecture. Le boîtier de charge offre 27 heures d’autonomie supplémentaires, pour un total de 36 heures. De même, une charge rapide de 5 minutes vous donnera une heure d’écoute.

Beats Studio Buds Plus Prix et disponibilité

Les Studio Buds Plus sont disponibles en trois couleurs : transparent, noir et ivoire. Ils sont au prix de 179 $ et peuvent être commandés dans la boutique en ligne Beats by Dre.

