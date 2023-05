Lost Ark Tier List (Meilleurs personnages pour PVP et PVE)

Les jeux de rôle MMO sont l’endroit où vous trouverez une large base de joueurs. Quel que soit le jeu, tant qu’il s’agit d’un titre MMORPG, il y aura toujours des tonnes de joueurs avec qui jouer en ligne à tout moment. Aujourd’hui, nous allons parler de Lost Ark. Si vous n’avez pas entendu parler de Lost Ark, eh bien, c’est un jeu RPG où vous devez explorer diverses terres, rechercher des trésors et également vous battre contre divers autres joueurs.

Lost Ark est un jeu RPG gratuit disponible pour PC via Fumer. Le jeu est sorti le 12 février 2022. Par défaut, il s’agit d’un jeu gratuit et propose trois packs supplémentaires différents que vous pouvez acheter. Lost Ark vous permet de jouer en mode PVP et PVE. Ainsi, avec ces deux modes de jeu, il est toujours important de savoir quels personnages sont les meilleurs pour vous de choisir. Commençons.

Liste des niveaux des personnages de Lost Ark

Dans cette liste de niveaux, nous vous montrerons les meilleurs personnages que vous devez utiliser en mode PVP ainsi qu’en mode PVE. Voici les listes de niveaux.

Liste des niveaux de personnages du mode PVP de Lost Ark

Niveau S : Liste des niveaux JcJ de l’Arche perdue

A Tier: Liste des niveaux PVP de l’arche perdue

Arcaniste

Berserker

Deadeye

Destructeur

Glavier

Lanceur d’armes

Pistolero

Machinist

Chasseur de l’Ombre

Sorcière

Niveau B : Liste des niveaux PVP de l’Arche perdue

Artilleur

moissonneuse

Tireur d’élite

Le buteur

Danseur de guerre

Niveau C : liste des niveaux PVP de l’arche perdue

Liste des niveaux de personnages du mode PVE de Lost Ark

Niveau S : Liste des niveaux JcE de l’Arche perdue

Barde

Berserker

Destructeur

Lanceur d’armes

Niveau A : Liste des niveaux PVE de l’Arche perdue

Arcaniste

Artilleur

Deathblade

Glavier

Pistolero

Paladin

moissonneuse

Sorcière

Le buteur

Danseur de guerre

Niveau B : Liste des niveaux PVE de l’Arche perdue

Grattoir

Chasseur de Shoadow

Soulfist

Niveau C : Liste des niveaux PVE de l’Arche perdue

Deadeye

Machinist

Tireur d’élite

Réflexions finales

Ceci conclut la liste des personnages du jeu RPG populaire Lost Ark. Maintenant que vous avez la liste des personnages pour les deux modes de jeu, vous pouvez facilement choisir les personnages que vous devez choisir et les stylos à sauter lorsque vous partez pour des batailles. .

