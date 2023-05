Pratique : les Beats Studio Buds+ sont les AirPods transparents que nous souhaitons qu’Apple fabrique

Peut-être le secret le moins bien gardé de l’année, la marque Beats d’Apple lance officiellement aujourd’hui les nouveaux Beats Studio Buds+. Il s’agit d’une version améliorée des Beats Studio Buds de première génération lancés il y a deux ans, avec un mode de suppression active du bruit et de transparence amélioré, une durée de vie de la batterie plus longue, etc.

Peut-être le plus remarquable de tous, ces nouveaux Beats Studio Buds + sont proposés dans une nouvelle option de conception transparente élégante…

Fonctionnalités des Beats Studio Buds+

Les changements les plus importants apportés aux Beats Studio Buds+ sont les améliorations apportées au mode de suppression active du bruit et de transparence. Beats dit que vous pouvez vous attendre à ce que les Beats Studio Buds + offrent un ANC jusqu’à 1,6 fois plus puissant et une transparence jusqu’à 2 fois meilleure que les prédécesseurs de première génération.

Beats affirme avoir réalisé ces améliorations grâce à une conception mise à jour avec des microphones 3 fois plus grands et une nouvelle technologie de ventilation. « Trois nouveaux évents acoustiques améliorent la précision audio et soulagent doucement la pression pour un ajustement plus confortable toute la journée », explique Beats.

Le système de microphone amélioré contribue également à ce que Beats décrit comme « un algorithme de ciblage vocal intelligent et une architecture acoustique entièrement nouvelle ». À son tour, cela permet des performances d’appel de meilleure qualité qu’auparavant, y compris des améliorations pour filtrer le bruit de fond et améliorer la clarté de votre voix.

Une autre amélioration majeure avec Beats Studio Buds+ est la durée de vie de la batterie. Beats indique que vous pouvez désormais obtenir jusqu’à neuf heures d’autonomie avec Beats Studio Buds+ et jusqu’à 36 heures d’autonomie totale, y compris le boîtier de chargement USB-C.

Les chiffres cités par Beats, cependant, sont avec le mode Active Noise Cancellation et Transparency désactivé. Avec l’une ou l’autre de ces fonctionnalités activées, les performances réelles de la durée de vie de la batterie seront nettement inférieures. À titre de comparaison, les Beats Studio Buds offraient huit heures d’autonomie avec les modes ANC et Transparence désactivés.

Avis de Netcost-security.fr

Malheureusement, Beats n’a pas résolu la plus grande limitation des Beats Studio Buds avec la mise à niveau de cette année. Au lieu d’utiliser la puce audio H2 d’Apple, les Beats Studio Buds+ disposent d’une puce personnalisée conçue par Beats. Bien que cela présente l’avantage d’une compatibilité améliorée avec les appareils Android, cela indique également que les fans d’Apple manquent certaines des fonctionnalités clés offertes par les AirPods et même d’autres produits Beats qui utilisent la puce propriétaire d’Apple à l’intérieur.

Premièrement, Beats Studio Buds+ ne prend pas en charge la détection automatique intra-auriculaire. Cela indique qu’ils ne liront pas et ne mettront pas automatiquement en pause le contenu lorsque vous les retirerez ou les mettrez dans vos oreilles. Ils ne prennent pas non plus en charge la commutation automatique des appareils et ne synchronisent pas vos appareils jumelés sur iCloud, vous devrez donc vous connecter manuellement sur chaque nouvel appareil.

Pendant ce temps, les utilisateurs d’Android ont accès à un ensemble plus large de fonctionnalités, notamment Google Fast Pair, Audio Switch et l’application Beats personnalisée pour Android.

Compatibilité Apple :

Appairage en une seule touche – une configuration facile en une seule touche s’apparie instantanément avec tous les appareils de votre compte iCloud

« Hey Siri » – dites simplement « Hey Siri » pour activer votre assistant vocal

Find My – localisez vos écouteurs perdus sur une carte basée sur le dernier emplacement connecté connu

Mises à jour en direct – recevez automatiquement les mises à jour logicielles et les nouvelles fonctionnalités

Audio spatial avec prise en charge de Dolby Atmos dans Apple Music

Compatibilité Androïd :

Google Fast Pair – connectez-vous rapidement en un seul clic et couplez automatiquement tous les appareils Android ou Chrome enregistrés sur votre compte Gmail

Commutateur audio – transition audio transparente entre votre Android, Chromebook et d’autres appareils compatibles

Find My Device – localisez facilement vos écouteurs perdus avec Google Find My Device

Application Beats – déverrouillez l’accès à la personnalisation du produit, aux mises à jour logicielles et aux nouvelles fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de vos écouteurs

Je suis loin d’être un audiophile, mais j’ai rapidement remarqué l’amélioration du mode Active Noise Cancellation et Transparency proposé par les Beats Studio Buds+. Les AirPods Pro de deuxième génération offrent toujours une suppression active du bruit sensiblement meilleure, mais ils coûtent également près de 100 $ de plus.

Au-delà des limitations techniques et des fonctionnalités de Beats Studio Buds +, le changement de conception de la tête d’affiche clair (comprenez-le?) Ici est l’ajout du nouveau coloris transparent. Cette conception, que j’ai utilisée au cours de la semaine dernière, offre un aperçu vraiment élégant des composants internes de l’étui de chargement Beats Studio Buds + ainsi que des Buds individuels eux-mêmes.

Comme je le dis à chaque fois que je passe en revue un nouveau produit Beats qui se présente dans de nouvelles couleurs amusantes : j’attends avec impatience le jour où Apple sortira des AirPods dans une couleur autre que le blanc. À ce stade, je suis à peu près sûr que cela n’arrivera jamais, ce qui indique que Beats reste la meilleure option pour les utilisateurs d’Apple à la recherche d’écouteurs de n’importe quelle couleur qui n’est pas blanche.

De gauche à droite : AirPods Pro 2, AirPods 3, AirPods 2, Beats Studio Buds+, Beats Studio Buds, Beats Fit Pro, Powerbeats Pro

Avec l’annonce d’aujourd’hui des Beats Studio Buds+, voici un aperçu des écouteurs actuellement vendus par Apple et Beats :

Il s’agit d’une gamme très impressionnante d’écouteurs sans fil d’Apple et de Beats. Depuis l’acquisition de Beats par Apple en 2014, les deux sociétés se sont bien associées pour offrir une gamme complète d’options, allant des Beats Flex bas de gamme aux AirPods Pro haut de gamme.

Ce que je préfère, c’est regarder Beats continuer à faire ce qu’Apple refuse de faire : offrir plusieurs options de design (form factor) différentes, des couleurs très amusantes et une excellente intégration avec les appareils Android. Apple, par exemple, ne propose pas d’AirPods avec un design sans tige. Si c’est un incontournable pour vous, les Beats Studio Buds+ sont là pour combler le vide.

Apple et Beats, un mariage paradisiaque ? Je suis juste heureux que ces rumeurs selon lesquelles Apple supprime progressivement la marque de matériel Beats se soient avérées sans fondement.

Les Beats Studio Buds + sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui auprès d’Apple pour 169,99 $ (une augmentation de prix de 20 $ par rapport à leurs prédécesseurs). Les premières commandes commenceront à être expédiées demain, le 18 mai. En plus de l’option transparente, les Beats Studio Buds+ sont disponibles en noir/or et ivoire.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :