Comment utiliser votre smartwatch Amazfit comme déclencheur à distance

Vous voulez prendre un selfie de vous et de vos amis, mais vous voulez que tout le monde soit sur la photo ? La fonction de déclenchement à distance de votre montre Amazfit le rend possible. Positionnez simplement le smartphone au bon endroit et « appuyez sur la gâchette » à l’aide de la smartwatch. Pour que cela fonctionne, vous devez configurer votre smartwatch ou votre Amazfit wearable en conséquence. Malheureusement, il y a aussi quelques « pierres d’achoppement ».

Configurer la smartwatch Amazfit en tant que déclencheur à distance

Pour que vous puissiez utiliser l’appareil photo du smartphone avec votre Amazfit, la montre doit être couplée avec succès avec le téléphone. Cela devrait être le cas après la configuration initiale. En cas de doute, vérifiez cela dans l’application Zepp sous Profil -> Mes appareils. Votre montre devrait être visible ici avec l’état actuel de la batterie. S’il indique « Non activé », appuyez dessus, accédez à « Activer l’appareil » et connectez-vous.

Une fois que c’est fait, c’est parti pour le déclencheur à distance :

Dans l’application Zepp, sous Profil -> Mes appareils, appuyez sur le nom de votre montre. Faites défiler jusqu’à Lab et sélectionnez Paramètres de la caméra. Allez sur « Activer » et – si l’application veut établir à nouveau une connexion Bluetooth (iOS) – suivez les instructions. Dans l’application Zepp, allez dans Profil -> Mes appareils -> Nom de votre montre et allez dans « Gestion de la liste des applications ». Trouvez l’option « Déclencheur de caméra à distance » et collez-la où vous le souhaitez. Entre autres choses, le déclencheur à distance n’était pas actif sur l’Amazfit GTS 4 Mini ou en bas sous « éléments cachés ». Appuyez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit.

Appuyez sur Lab pour accéder à l’obturateur à distance. Activez la fonction de déclenchement à distance dans le laboratoire. (Capture d’écran) Activez la fonction. Il se peut que vous deviez encore activer le déclencheur à distance sur la smartwatch.

Maintenant, l’obturateur à distance devrait être disponible sur votre smartwatch.

Chaque smartwatch et système Amazfit est un peu différent. Son collègue Jürgen Vielmeier a trouvé le déclencheur à distance de l’appareil photo déjà préinstallé sous Liste des applications -> En savoir plus sur son Amazfit T-Rex 2. Il n’y avait pas d’onglet « Laboratoire » pour sa montre dans la version Zepp iOS. Cependant : Une fois couplé et Bluetooth activé, le bouton de déverrouillage à distance fonctionnait également pour l’iPhone. Cependant, uniquement si l’application de l’appareil photo y a déjà été lancée.

Utiliser l’obturateur à distance sur Amazfit

Alors que l’application appareil photo de votre smartphone démarre automatiquement sur votre Google Pixel Watch ou Samsung Galaxy Watch dès que vous activez le déclencheur à distance, ce n’est malheureusement pas si pratique avec votre smartwatch Amazfit. La fonction de base décisive est néanmoins rapidement prête à l’emploi :

Démarrez l’application appareil photo (standard) sur votre smartphone et placez le téléphone à l’endroit souhaité pour le bon sujet. Accédez à la liste des applications de votre smartwatch Amazfit et sélectionnez « Déclenchement de la caméra à distance » en faisant défiler. Appuyez sur le déclencheur de la smartwatch pour prendre une photo.

Voici à quoi ressemble le déclencheur à distance. Malheureusement, Amazfit n’offre pas de fonction de prévisualisation. (Photo: Netcost)

Malheureusement, vous devez vous passer d’un aperçu en temps réel, vous ne voyez donc pas ce que vous prenez sur l’horloge. Après tout, vous pouvez également régler une minuterie sur 3 secondes sur l’horloge. Malheureusement, rien de plus n’est prévu. Les principaux concurrents d’Apple, Samsung et Google offrent plus ici, y compris la commutation entre les caméras avant et arrière. Amazfit, en revanche, n’a que le déclencheur à distance.

Résoudre les problèmes avec la version à distance

S’il y a des difficultés et que le déclencheur à distance ne prend pas de photo, essayez les mesures suivantes :

Éteignez et rallumez Bluetooth sur le smartphone. Associez votre téléphone, regardez à nouveau et réessayez. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre smartphone, appuyez sur la smartwatch Amazfit couplée et appuyez sur l’icône d’engrenage (Paramètres). À partir de là, activez « Périphérique d’entrée » pour permettre à la montre de contrôler votre téléphone. Redémarrez complètement votre Amazfit après la configuration (aidé pour moi).

Malheureusement, le constructeur Amazfit ne rentre pas dans les détails, mais plusieurs smartphones ne sont pas compatibles avec la fonction de déclenchement à distance. Si la smartwatch ne peut pas être activée en tant que « périphérique d’entrée » (point 2), votre téléphone n’est pas adapté à la télécommande.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :