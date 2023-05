Tap to Pay se déploie en Australie – Westpac et Tyro d’abord, d’autres suivront

Le service Tap to Pay d’Apple est en cours de déploiement en Australie, après l’expansion du mois dernier à Taïwan. Le service permet aux petites entreprises d’accepter les paiements sans contact sans avoir besoin d’un terminal de paiement.

Westpac et Tyro Payments prennent en charge Tap to Pay à partir d’aujourd’hui, tandis que quatre autres plateformes de paiement offriront la possibilité « dans les mois à venir »…

Appuyez pour payer

Les petites entreprises utilisent depuis quelques années des terminaux de paiement sans contact pour les paiements sans contact. Bien qu’ils soient compacts et peu coûteux, Tap to Pay rend le processus encore plus facile en utilisant votre iPhone à la fois pour saisir les détails de la transaction et pour faire office de terminal de paiement, grâce à la puce NFC.

Apple a annoncé le service pour la première fois en février de l’année dernière, en le lançant d’abord aux États-Unis avec Stripe. Depuis lors, d’autres plateformes de paiement se sont jointes à nous. Ayden a lancé Tap to Pay en juillet, Square en septembre, la plateforme de vente Wix en mars de cette année et la plateforme de rénovation domiciliaire Houzz a rejoint la fête le mois dernier avec une version destinée aux artisans.

Déploiement international

Apple a commencé le déploiement international de la solution de traitement des paiements en avril, avec Taïwan en première ligne.

China Trust Bank et TapPay seront les premières plates-formes à fournir un support pour le Tap to Pay d’Apple à Taïwan pour leurs clients, qui incluent Taiwan Mobile et Taiwan Taxi. Selon la société, Taipei Fubon Bank fournira également un support pour Tap to Pay plus tard cette année.

Le fabricant d’iPhone a annoncé aujourd’hui son lancement dans un pays tiers, l’Australie. Les paiements sans contact sont omniprésents dans le pays et Apple affirme que le service sera utilisé par des entreprises de toutes tailles.

Apple a lancé aujourd’hui Tap to Pay sur iPhone en Australie, permettant aux entreprises locales de toute taille d’accepter les paiements sans contact en personne sur iPhone. Des petites et moyennes entreprises – y compris les commerçants et les marchands – aux grands détaillants et aux groupes hôteliers, les commerçants australiens peuvent désormais utiliser leur iPhone pour accepter de manière transparente et sécurisée Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques en utilisant leur iPhone et une application iOS compatible avec un partenaire – aucun matériel supplémentaire ni terminal de paiement n’est nécessaire.

Jennifer Bailey, responsable d’Apple Pay, a déclaré que le pays était une nation d’entrepreneurs.

« L’Australie est une nation d’entrepreneurs et d’innovateurs, et les petites et moyennes entreprises sont au cœur de la main-d’œuvre du pays, employant des millions d’Australiens. Désormais, avec Tap to Pay sur iPhone, il est plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles d’accepter les paiements sans contact en utilisant uniquement leur iPhone, où qu’elles fassent affaire », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente Apple Pay et Apple Wallet. « La commodité de Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises australiennes d’offrir des expériences de paiement sans contact simples, sécurisées et privées à leurs clients, et de les aider à gérer et à développer leur entreprise. »

La société a mis à jour aujourd’hui son microsite Tap to Pay avec les plateformes de paiement actuelles et à venir :

États-Unis

Taïwan

Australie

Westpac

Novice

ANZ Worldline (Bientôt disponible)

Rayure (Bientôt disponible)

Paiements de caisse (à venir)

Zeller (à venir)

