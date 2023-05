Le réchauffement climatique devrait passer la barre des 1,5°C d’ici 2027 : qu’est-ce que cela indique ?

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), il y a une forte probabilité que les températures mondiales atteignent de nouveaux records dans les années à venir et que pendant au moins un an, nous dépassions les niveaux préindustriels de 1,5°C.

Il y a une forte probabilité (à 66%) que les températures mondiales dépassent les niveaux préindustriels de 1,5°C pendant au moins un an entre 2023 et 2027. Et il est presque certain (à 98%) que ces cinq années seront les la plus chaude jamais enregistrée, en raison de l’effet combiné du réchauffement climatique anthropique et de l’apparition d’El Niño, le phénomène climatique périodique lié au réchauffement des eaux de surface du Pacifique tropical central et oriental. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) le dit dans un nouveau rapport sur le climat. Dépasser le seuil indiquerait que le monde sera 1,5 °C plus chaud qu’il ne l’était dans la seconde moitié du XIXe siècle, avant que les émissions de combustibles fossiles dues à l’industrialisation ne commencent vraiment à augmenter. L’ambitieux objectif de limiter la hausse des températures mondiales à moins de 1,5°C fixé par l’Accord de Paris serait donc voué à l’échec, même si les scientifiques soulignent que le dépassement, bien qu’inquiétant, sera probablement temporaire.

« Ce rapport – a précisé le secrétaire général de l’OMM, le professeur Petteri Taalas – n’indique pas que nous allons définitivement dépasser le niveau de 1,5°C spécifié dans l’Accord de Paris qui fait référence à un réchauffement à long terme pendant de nombreuses années. Cependant, l’OMM tire la sonnette d’alarme, disant que nous dépasserons temporairement le niveau de 1,5°C avec une fréquence croissante. »

« Il est prévu – a ajouté Taalas – qu’El Niño se produise dans les mois à venir et cela se combinera avec le changement climatique induit par l’homme, poussant les températures mondiales dans un territoire inexploré. Cela aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement. Nous devons être préparés. »

Ce que cela indique de dépasser le seuil de réchauffement climatique de 1,5°C

Dépasser le seuil de 1,5 °C chaque année pendant une décennie ou deux aurait un impact sur l’intensité et la fréquence des événements météorologiques extrêmes, tels que des vagues de chaleur plus longues, des sécheresses accrues et des anomalies pluviométriques. Dépasser le seuil dans l’une des prochaines années, expliquent les scientifiques de l’OMM, n’indiquerait cependant pas que la limite de Paris est définitivement franchie, car il y aurait encore un moyen de limiter le réchauffement climatique en réduisant drastiquement les émissions. D’autre part, le nouveau rapport indique qu’il n’y a que 32 % de chances que la moyenne sur cinq ans dépasse le seuil de 1,5 °C.

Le seuil de 1,5 °C n’est pas une mesure directe de la température mondiale, mais un indicateur du réchauffement de la Terre par rapport à la moyenne mondiale à long terme. La probabilité de dépasser temporairement 1,5 °C a augmenté depuis 2015, alors qu’elle était proche de zéro. Pour la période quinquennale 2017-2021, il y avait une probabilité de dépassement de 10 %, qui a augmenté progressivement pour atteindre 66 % pour les cinq années suivantes.

En particulier, les prévisions de l’OMM indiquent que la température annuelle moyenne mondiale près de la surface pour chaque année entre 2023 et 2027 sera entre 1,1 °C et 1,8 °C au-dessus de la moyenne pour la période 1850-1900 et qu’il y a 98 % de chances que au moins un dans les cinq prochaines années dépassera le record de température établi en 2016, lors d’un événement El Niño exceptionnellement fort. La probabilité que la moyenne quinquennale 2023-2027 soit supérieure à celle des cinq dernières années est également de 98 %.

Les modèles de précipitations projetés pour la moyenne de mai à septembre 2023-2027, par rapport à la moyenne 1991-2020, suggèrent une augmentation des précipitations sur le Sahel, le nord de l’Europe, l’Alaska et le nord de la Sibérie et une diminution des précipitations sur l’Amazonie et sur certaines parties de l’Australie.

Se référant au réchauffement « disproportionnellement élevé » de l’Arctique, les chercheurs prédisent que, par rapport à la moyenne 1991-2020, l’anomalie de température sera plus de trois fois supérieure à celle enregistrée par la moyenne mondiale, lorsqu’elle est calculée sur les cinq prochains hivers de la hémisphère nord.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :