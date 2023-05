Qu’est-il arrivé à Microsoft Encarta ? Encyclopédie sur CD-ROM

Pouvez-vous imaginer (ou vous souvenir) vivre dans un monde sans Wikipédia ? Si vous vouliez connaître les faits de base sur un sujet donné, que feriez-vous ? Vous pourriez obtenir une encyclopédie physique, mais après cela, elle ne pourrait plus être mise à jour ou corrigée. Il n’inclurait pas non plus l’audio ou la vidéo, s’appuyant sur des descriptions verbales de mouvements et de sons. Si vous vouliez continuer à lire sur un sujet qui a été brièvement mentionné dans l’article, vous auriez généralement besoin d’obtenir un volume différent au mieux ou un livre différent au pire.

Dans les années 1990, Internet était plus petit, plus lent et plus difficile à rechercher, Google n’ayant popularisé le classement automatisé des pages qu’en 1998. Si vous ne saviez pas où se trouvaient les informations que vous recherchiez, cela pourrait vous prendre un certain temps pour les trouver. . Heureusement, il y avait une autre option.

Le CD-ROM est l’innovation qui a rendu cela possible. Photo: Jereme Rauckman

En 1985, le CD-ROM a été annoncé, offrant des centaines de mégaoctets de mémoire en lecture seule dans un format de disque compact. Grolier a rapidement publié une version textuelle de l’Academic American Encyclopedia pour 200 $. Cela ressemblait à une bonne affaire par rapport à la version imprimée à 650 $, mais un lecteur de CD-ROM coûterait à lui seul plus que cela à l’époque.

Deux développements importants sont survenus à la fin des années 1980 : les cartes son, qui permettaient à n’importe quel PC de lire de l’audio qui ne ressemblait pas à une série de bips, et la norme d’affichage Video Graphics Array (VGA), qui prenait en charge jusqu’à 256 couleurs en même temps. temps (juste assez pour les images GIF).

Le premier jour de 1990, Britannica a publié l’Encyclopédie multimédia de Compton, avec des discours, de la musique et des « images animées » (c’était encore trop tôt pour la vidéo), pour 895 $, soit 200 $ de plus que la version imprimée. En 1992, la New Grolier Multimedia Encyclopedia et la Compton’s Interactive Encyclopedia incluaient la vidéo pour 395 $.

Microsoft était en retard à la fête avec sa propre encyclopédie. N’ayant pas réussi à acquérir les droits de l’Encyclopaedia Britannica ou de la World Book Encyclopedia, Encarta est sorti début 1993, basé sur l’encyclopédie Funk & Wagnalls, au même prix que ses concurrents. Alors que Compton’s et Grolier offraient des remises importantes aux propriétaires des versions précédentes, il n’avait aucune chance de gagner une part de marché significative.

Conquérir le monde

Vers la fin de 1993, le prix de Microsoft Encarta a été réduit à 99 $ pour la période des fêtes. À la fin de l’année, il était devenu l’encyclopédie CD la plus vendue avec 350 000 exemplaires. Le prix n’a plus jamais été augmenté et l’édition 1994 est rapidement sortie.

Mais qu’est-ce qui rendait les premières versions d’Encarta plus attrayantes qu’une encyclopédie imprimée ? Les mêmes choses qui rendent Wikipédia attrayant aujourd’hui : vous pouvez rechercher des articles par nom ou par catégorie, ou rechercher le contenu d’un article.

Les articles avaient une liste de contenu, une galerie de médias connexes et des liens vers d’autres articles. Une autre façon dont Wikipedia ressemblait plus tard à ces versions était les menus génériques en texte seul avec des arrière-plans gris clair et blancs.

D’autres fonctionnalités d’Encarta ont été inspirées par ses concurrents: la chronologie montrerait les événements, les inventions et les nations dans un ordre chronologique. L’Atlas vous permettrait de zoomer sur les régions, les pays et les états, comme une version plus statique de Google Earth.

Un incontournable de la série était le mini-jeu MindMaze, qui était un jeu-questionnaire avec un labyrinthe comme dispositif de cadrage et de belles illustrations. Pour ceux qui en avaient assez de Solitaire et de Démineur, c’était ce qui se rapprochait le plus d’un jeu vidéo auquel on pouvait jouer dans la bibliothèque de l’école.

Encarta ’95, sorti à la fin de 1994, était une grande mise à niveau sur le plan visuel, des vidéos de meilleure qualité aux illustrations plus raffinées de MindMaze. Il avait également des menus beaucoup plus visuels avec des arrière-plans sombres, environ 20 ans avant que le « mode sombre » ne devienne une tendance.

À cette époque, Encarta a commencé à être associé à des ordinateurs commercialisés sous le nom de « PC multimédia », ce qui signifiait à l’époque avoir une carte vidéo prenant en charge 65K couleurs et une résolution de 640 x 480, une carte son capable d’une sortie de qualité CD. , un lecteur de CD-ROM capable de lire 300 Ko/s, un processeur 25 MHz, 4 Mo de RAM et un disque dur de 160 Mo. C’était en fait un grand progrès par rapport à ce qu’on appelait un MPC quelques années plus tôt.

À la fin des années 1990, Microsoft a publié des versions d’Encarta dans plusieurs autres langues, couvrant les Amériques, le Japon et l’ouest géographique de l’Europe. Ces versions n’étaient pas simplement traduites, mais incluaient des éléments provenant de sources locales, ce qui a donné lieu à différentes versions rapportant des faits différents sur les mêmes sujets. Bill Gates a abordé la question dans une chronique du Sunday Times, déclarant de manière controversée : « La réalité peut être subjective ».

Disques contre Internet

Au début, il semblait que la prévalence d’Internet rendrait Encarta encore plus pertinente. Encarta 97 offrait des mises à jour mensuelles pendant un an à ceux qui étaient prêts à payer. L’édition 2 CD Deluxe comprenait deux fois plus de contenu multimédia (y compris des images à 360 degrés) et pouvait offrir 5 000 liens Web car elle recevait les mises à jour sans frais supplémentaires.

Au fur et à mesure que la quantité de contenu multimédia augmentait, le nombre de disques augmentait également. L’Encarta Reference Suite 98 originale comprenait 5 CD: 3 pour l’édition Deluxe de l’Encyclopédie Encarta, 1 pour le globe virtuel Encarta, qui comprenait des vols simulés en 3D au-dessus de zones célèbres; et 1 pour la collection de référence Bookshelf. Il est ensuite devenu disponible sur un seul DVD, qui pouvait contenir environ 7 fois plus de données qu’un CD.

Le problème du multi-CD a été résolu pour la plupart à la fin de 1998, de deux manières : premièrement, l’Encyclopédie Encarta Deluxe 99 et la Suite de référence 99 étaient disponibles au format DVD. Deuxièmement, Microsoft a lancé Encarta Online Deluxe, qui comprenait la plupart du contenu d’Encarta avec 42 000 articles pour 50 $ par an. Pour ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas payer, l’Encyclopédie gratuite Encarta Concise était toujours un bon point de départ avec des résumés de 16 000 articles et les mêmes 13 500 liens de la version Deluxe.

Fin 1999, Britannica a relancé le site de son encyclopédie éponyme avec le contenu complet de la version imprimée gratuitement, soutenu par des publicités. Le site a planté plusieurs fois en quelques jours en raison du trop-plein de trafic avant de s’arrêter et de revenir quelques semaines plus tard avec des serveurs de plus grande capacité. La demande pour une encyclopédie en ligne gratuite était claire, mais pas un modèle commercial. En 2001, Britannica est passée à un modèle similaire à celui d’Encarta.

L’autre chose qui s’est produite en 2001, c’est Wikipédia. Comme d’autres empires, il ne s’est pas construit en un jour et, à la fin de l’année, il pouvait surtout être considéré comme un concurrent d’Encarta Concise avec moins de 20 000 articles, mais certains pouvaient alors voir ce que l’avenir réservait.

La bibliothèque de référence Encarta 2002 a été mise à jour plusieurs fois par mois et a essayé d’utiliser un type de média qui n’était toujours pas facile à exécuter sur Internet, offrant des visites virtuelles 3D de lieux historiques.

Pour ceux qui n’avaient pas encore de lecteur DVD, il offrait la possibilité d’installer l’intégralité de son contenu sur le disque dur local de l’ordinateur, car sa taille avait augmenté de façon exponentielle depuis la sortie du premier Encarta. Il a également incorporé Encarta Africana, qui se concentrait sur l’Afrique et l’histoire des Noirs et a été vendu séparément en 3 éditions au cours des deux années précédentes.

Se transformer en histoire

L’année suivante, l’édition anglaise de Wikipédia a dépassé Encarta en nombre d’articles, atteignant 100 000 en janvier 2003. L’encyclopédie gratuite n’a cessé de doubler de taille les 4 années suivantes, passant à environ 1,5 million d’articles en 2006 grâce à sa main-d’œuvre apparemment illimitée (et normes de qualité bien inférieures). Les inconvénients comme le manque de hardware protégé par le droit d’auteur n’avaient pas d’importance pour la plupart des lecteurs.

En 2005, la maintenance d’Encarta a été sous-traitée à Websters Multimedia. Au cours des dernières années, il semblait que les seuls à préférer Encarta à Wikipédia étaient les enfants qui appréciaient l’interface beaucoup plus conviviale de la section Encarta Kids, introduite en 2004. En 2009, Microsoft a cessé de vendre toutes les versions d’Encarta, et à la fin de l’année a supprimé tous les sites Encarta dans le monde, ne gardant que le dictionnaire Encarta en ligne jusqu’en 2011.

Il est difficile d’imaginer quelque chose comme les versions hors ligne d’Encarta qui se produisent aujourd’hui. Même ceux qui sont prêts à payer pour une encyclopédie électronique telle que Britannica (qui n’a pas eu de version imprimée depuis 2012), ne voient pas la nécessité de la conserver sur leurs appareils. Pourtant, beaucoup se souviennent d’Encarta et de ses concurrents pour leur avoir fait comprendre que les encyclopédies pouvaient être tout aussi amusantes que les jeux.

