Ce sont les meilleurs hubs USB-C pour Chromecast avec Google TV

Au fil des ans, Google TV et Chromecast ont progressivement gagné en popularité dans nos salons et salles de cinéma. Les deux ensembles sont devenus une combinaison parfaite qui nous permet de diffuser facilement nos émissions préférées et même de la musique. Leur avantage est la capacité de stockage intégrée unique des téléviseurs traditionnels. Cependant, cela dit, ils ont aussi leurs limites. Le stockage, parfois, peut être un facteur inhibiteur. Par conséquent, choisir un concentrateur USB-C fiable est la solution idéale. Un concentrateur USB-C fiable peut vous fournir une capacité de stockage supplémentaire. Cela améliorera la qualité de votre expérience de streaming lors de la recherche du hub USB-C parfait pour votre Chromecast avec Google TV. Nous avons fait nos recherches et vous avons présenté plusieurs options à considérer.

Pourquoi choisir le bon concentrateur USB-C pour Chromecast avec Google TV ?

Google Chromecast et Google TV ont permis de diffuser votre contenu de manière fluide et encore plus accessible sur de nombreux appareils. Par conséquent, Chromecast et Google TV ont beaucoup à offrir sur leur table. Pourtant, ils sont limités, en particulier en ce qui concerne les ports de connectivité. Ils ont un port USB-C connectant des périphériques tels que des souris, des claviers, etc. C’est donc là que le concentrateur USB-C s’est avéré être une bouée de sauvetage. Ils offrent des ports de connectivité supplémentaires pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées.

Cependant, lorsque vous choisissez un concentrateur USB-C avec Chromecast pour votre Google TV, il est toujours judicieux de considérer certaines options afin de ne pas le regretter. Avant de continuer, assurez-vous que votre concentrateur USB-C est compatible avec votre Chromecast. N’oubliez pas que ces gadgets ont différentes normes de port ; ainsi, tous ne fonctionneront pas toujours avec n’importe quel Chromecast. Tenez également compte de la sélection du port ; nous vous recommandons de choisir un concentrateur USB-C avec au moins trois ports. Un autre excellent critère de sélection serait de considérer la puissance délivrée. Si vous utilisez des appareils qui consomment beaucoup d’énergie, préparez-vous simplement à vous procurer un concentrateur USB-C qui peut également offrir la même passion.

Meilleurs hubs USB-C pour Chromecast avec Google TV

Anker 7-en-1

Anker 7-en-1 est l’un des meilleurs concentrateurs USB-C qu’Anker nous a donnés. C’est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent un concentrateur USB-C qui se démarque des autres. L’Anker 7 est facilement accessible grâce à son petit prix et sa haute qualité, ce qui le rend irrésistible. De plus, l’Anker 7-en-1 comprend un port HDMI, USB-C et deux ports de données USB-A 5 Gbit/s, ainsi qu’une alimentation de 100 W. Son inconvénient majeur est qu’il ne propose pas de port Ethernet. Pourtant, il compense en offrant un lecteur de carte microSD et SD, ce qui en fait un excellent choix.

Concentrateur USB-C 5 en 1 Vemont

Le Vemont 5-en-1 est un autre concentrateur USB-C qui devrait figurer sur votre liste de choses à faire. Le Vermont 5-en-1 offre autant de fonctionnalités que vous attendez sans sacrifier la qualité. Le seul inconvénient est qu’il offre un nombre limité de connexions. Cependant, il compense cela en fournissant Ethernet et trois ports USB-A à un prix abordable. Tout cela permet une connectivité facile de divers appareils à votre Chromecast. N’oubliez pas que vous pouvez charger votre Chromecast tout en l’utilisant.

Concentrateur USB-C Aukey Link PD Pro

Aukey Link PD Pro est un autre excellent hub qui vous permet d’étendre le stockage de votre Chromecast. Il dispose de trois ports USB 3.1 Gen 1 et d’un port d’alimentation USB-C de 100 W qui vous permettront de recharger rapidement votre Chromecast avec Google TV. De plus, il comprend à la fois un lecteur de carte SD et microSD, ce qui en fait une excellente option de stockage. Il vous permet également de diffuser la vidéo de votre Chromecast avec Google TV sur un écran plus grand, tel qu’un téléviseur ou un moniteur. Le concentrateur USB-C Aukey Link PD Pro est un excellent moyen d’ajouter plus de ports et de fonctionnalités à votre Chromecast avec Google TV.

Concentrateur USB-C Totu 9 en 1

Enfin, nous avons le concentrateur USB-C Totu 9 en 1. Comme son nom l’indique, il est clair que Totu 9-en-1 est livré avec de nombreuses fonctionnalités utiles. Il possède de nombreux ports, dont trois ports USB Type-A, un port USB Type-C avec alimentation, un port HDMI, un port Ethernet et un emplacement pour carte microSD. en plus du hub USB-C TOTU 9-en-1 dispose d’un corps en aluminium durable et d’un design élégant et moderne. Il est également simple à utiliser.

Problèmes de compatibilité Chromecast et comment les éviter

Cette section traite des problèmes courants de Chromecast et explique comment les résoudre facilement.

Chromecast ne se connecte pas au Wi-Fi.

Les problèmes de réseau sont à blâmer si votre Chromecast rencontre des problèmes avec votre réseau WiFi, tels que la mise en mémoire tampon pendant la diffusion. Il est simple de résoudre ce problème ; vous pouvez commencer par vérifier si d’autres appareils peuvent se connecter à Internet sans problème. Si l’appareil essayé n’a pas de problèmes de réseau, redémarrez votre Chromecast, votre routeur et votre modem pour voir si le problème est résolu. Sinon, essayez d’utiliser un prolongateur HDMI pour augmenter la portée de votre connexion WiFi.

Mon Chromecast maintient le cycle d’alimentation de manière inattendue

Un autre problème qui peut affecter Chromecast est lorsqu’il continue de s’éteindre et de s’allumer. Le problème est principalement causé si le port USB de votre téléviseur alimente votre Chromecast. Pour le résoudre, utilisez un bloc d’alimentation USB avec votre appareil Chromecast.

Mon appareil de diffusion perd ses commandes

Si ce problème persiste, la mise à jour du micrologiciel de votre application peut être nécessaire. Pour commencer, vérifiez que votre application de diffusion est à jour en consultant la boutique d’applications de votre appareil pour les mises à jour. Après vous être assuré que toutes vos applications sont à jour et que vous rencontrez toujours des problèmes, essayez de redémarrer votre Chromecast pour vérifier si le problème a été résolu.

Les contrôles de diffusion ne fonctionnent pas sur Chromecast.

Vous pouvez résoudre ce problème rapidement, car une version obsolète de Google Chrome en est principalement la cause. Pour résoudre ce problème, assurez-vous d’utiliser la dernière version du navigateur en sélectionnant l’option « Mettre à jour Google Chrome » et en laissant le processus de mise à jour se terminer. Après la mise à jour, confirmez la restauration des contrôles de diffusion en démarrant votre application Chrome.

Retour aux paramètres d’usine

Vous ne devriez être tenté de réinitialiser votre Chromecast en usine que si tout échoue après avoir essayé. N’oubliez pas de sauvegarder vos données ; ce processus effacera vos données et réinitialisera l’appareil aux paramètres par défaut.

Dernières pensées

Choisir le bon concentrateur USB-C pour votre Chromecast avec Google TV vous permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités de concentrateur USB-C. Supposons que vous recherchiez un concentrateur USB-C de stockage supplémentaire ou que vous souhaitiez améliorer votre connectivité. Dans ce cas, une clé USB adaptée répondra à vos besoins de manière ciblée. Les facteurs et le concentrateur USB-C et les options de concentrateur USB-C mentionnés dans l’article vous donnent un tremplin sur ce qu’il faut rechercher sur le marché saturé.

