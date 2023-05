Ouverture de la station de base expérimentale Beijing 5.5G – 10 fois mieux que la 5G

La contribution de la Chine au développement du réseau 5G est énorme. À part Nokia et Ericsson, seules quelques autres marques sont à égalité avec les grandes marques chinoises comme Huawei en termes d’équipement 5G. En tant qu’acteur majeur de l’industrie 5G, les marques chinoises font souvent la une des journaux. Selon Beijing Mobile, la première station de base expérimentale 5G-A à Pékin a été ouverte. Cette station a été ouverte au port d’information international du district de Changping. « 5G-A » est ce que nous appelons habituellement 5.5G, qui est l’étape de transition entre 5G et 6G.

Le rapport de Beijing Mobile révèle que la 5.5G surpassera la 5G existante à certains égards. La 5.5G dépassera la 5G en termes de vitesse, de latence, d’évolutivité et d’efficacité énergétique. Il réalisera également le taux de pointe des liaisons descendantes de 10 Gigabit et un délai de l’ordre de la milliseconde. À l’heure actuelle, la première station de base 5.5G à Pékin a achevé la construction d’un champ de synesthésie intégrée et d’IoT passif.

Lors du MWC23, le vice-président senior de Huawei et président des produits et solutions TIC a déclaré que la 6G en était encore à ses débuts. Ainsi, la 5.5G est le seul moyen de mettre à niveau et de faire évoluer les réseaux 5G. Comme nous l’avons dit précédemment, le 5.5G peut offrir un taux de liaison descendante de 10 Gbps. Cela indique qu’il s’agit d’une augmentation de 10 fois par rapport au 1 Gbps de la 5G d’origine. Dans le même temps, il a également été multiplié par dix en termes de délai, de positionnement et de fiabilité. De plus, il y a quelques jours, Hangzhou Mobile a également annoncé qu’il s’associerait à Huawei pour lancer la « Double 10 Gigabit City ». La société utilisera la technologie 5.5G pour construire la prochaine génération de nouvelles infrastructures.

Derniers mots

Le développement de la 5G prendra du temps et le processus est généralement lent. L’intervalle de temps entre les mises à niveau majeures du réseau de communication est généralement de 10 ans. L’intervalle entre la 2G et la 3G ainsi que la 3G et la 4G est d’environ 10 ans. Cependant, entre la 4G et la 5G, il a fallu entre 7 et 8 ans. Sauf si les marques technologiques évoluent rapidement dans leur R&D, la 6G pourrait ne pas être lancée avant 2029.

