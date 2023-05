Google dit qu’il commencera à supprimer les comptes inactifs plus tard cette année

En bref : Avez-vous un compte Google que vous n’avez pas utilisé depuis longtemps ? S’il est resté inactif pendant deux ans en décembre, dites au revoir car Google le supprimera définitivement ainsi que toutes vos données. La société affirme qu’elle prend cette mesure pour prévenir les risques de sécurité.

Dans un article sur la mise à jour de ses politiques de compte inactif cette semaine, Google a écrit que si un compte n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus susceptible d’être compromis. En effet, ils s’appuient souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés qui peuvent avoir fait partie de fuites de données, n’ont pas configuré d’authentification à deux facteurs et reçoivent moins de contrôles de sécurité de la part de l’utilisateur. Google note que les comptes abandonnés sont dix fois moins susceptibles d’avoir la vérification en deux étapes activée.

Un compte compromis peut être exploité pour le vol d’identité, les escroqueries par hameçonnage, le spam, etc. Google supprime donc ceux qui n’ont pas été utilisés ou connectés depuis deux ans à partir de décembre. La société avertit qu’elle peut supprimer les comptes et les contenus de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube et Google Photos.

Si vous vous demandez ce qui constitue une activité lorsque vous êtes connecté, Google la définit comme la lecture ou l’envoi d’un e-mail, l’utilisation de Google Drive, le téléchargement d’une application sur le Play Store, le visionnage d’une vidéo YouTube, l’utilisation de la recherche Google et l’utilisation de Se connecter avec Google pour connectez-vous à une application ou à un service tiers. Les enregistrements Android sont également répertoriés comme activité, donc le simple fait d’utiliser votre téléphone peut compter, tout comme le paiement du stockage Google One.

Seuls les comptes individuels seront concernés par la nouvelle politique. Celles destinées aux entreprises, qui paient leurs comptes, ne seront pas impactées.

La nouvelle politique est une extension de celle que Google a introduite en 2020. Elle écrivait à l’époque que si un compte était inactif dans un ou plusieurs services Google pendant deux ans ou plus, le contenu de ces produits pourrait être supprimé. Mais les comptes étaient à l’abri de la suppression à l’époque.

Google envoie désormais plusieurs notifications aux adresses e-mail et aux e-mails de récupération (si configurés) des comptes inactifs pour avertir les utilisateurs à l’avance.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :