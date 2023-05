realme étend l’accès anticipé d’Android 13 à realme Narzo 50

Ces jours-ci, realme travaille à étendre la disponibilité du skin realme UI 4.0 basé sur Android 13 aux téléphones en attente. Récemment, la société a annoncé le programme bêta fermé pour realme C33 et il est maintenant temps pour realme Narzo 50. Oui, les propriétaires de Narzo 50 peuvent participer au programme bêta et essayer les fonctionnalités disponibles dans le nouveau skin.

realme partage officiellement tous les détails du programme bêta et selon les détails, le Narzo 50 doit fonctionner sur l’une de ces versions – RMX3286_11 C.12 ou RMX3286_11 C.11. Si votre téléphone fonctionne avec un logiciel plus ancien, assurez-vous de le mettre à jour vers l’une de ces versions. realme Narzo 50 est sorti avec Android 11, le téléphone a reçu sa première mise à jour majeure l’année dernière et maintenant les tests commencent pour la deuxième grande mise à jour.

Le programme d’accès anticipé est déjà en ligne, tout le monde peut participer au programme et accéder à la mise à niveau Android 13 basée sur realme UI 4.0. Il y a un nombre limité de places dans le programme bêta, vous voudrez peut-être être rapide si vous voulez goûter à la nouvelle peau de votre appareil. Comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, assurez-vous que votre téléphone dispose de suffisamment de stockage, l’installation devrait prendre environ 10 Go de stockage. Vous pouvez rencontrer des bugs sur la version d’accès anticipé.

En passant à la liste des fonctionnalités, le skin realme UI 4.0 est livré avec des fonctionnalités telles que l’AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour le capture d’écran, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre au nouveau correctif de sécurité mensuel.

Si vous utilisez le realme Narzo 50 et que vous souhaitez essayer la version d’accès anticipé, vous pouvez facilement opter pour le programme d’accès anticipé. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à Paramètres> Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit, sélectionnez Version d’essai et entrez vos informations. Vous recevrez la version d’accès anticipé se terminant par le numéro de version F.01.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 60 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur Forum communautaire de realmeconsultez les sources disponibles à la fin de cet article pour connaître les étapes de restauration.

