Apple partage le calendrier de la WWDC 2023 avant un événement spécial à Apple Park

Nous sommes à moins d’un mois de la WWDC 2023, la conférence annuelle d’Apple pour les développeurs. Avant l’événement spécial à Apple Park, la société a maintenant envoyé le calendrier des événements aux développeurs invités. Lisez la suite pendant que nous détaillons à quoi vous attendre pour la WWDC 2023.

Calendrier WWDC 2023

Le discours d’ouverture aura lieu le lundi 5 juin, mais les développeurs peuvent s’enregistrer lors de l’événement le dimanche. Avant le keynote, les développeurs peuvent se joindre à un petit-déjeuner à Apple Park. La keynote commence à 10h, mais ce ne sera pas le seul événement de la journée. Les développeurs pourront rejoindre Platforms State of the Union, un autre keynote dans lequel Apple partagera plus de détails sur les annonces de la journée.

Fait intéressant, les développeurs invités peuvent s’inscrire pour une visite du bâtiment principal d’Apple Park, appelé « The Ring ». Lundi soir, il y aura le traditionnel discours d’ouverture des Apple Design Awards, puis une mystérieuse soirée spéciale « à ne pas manquer » au Caffè Macs.

Mardi, les développeurs pourront également assister à des sessions spéciales à l’Apple Developer Center, un espace de l’Apple Park dédié aux développeurs qui a ouvert l’année dernière. Apple ne dit pas ce qui sera discuté lors de ces sessions spéciales à l’Apple Developer Center. Il n’y a qu’une clause de non-responsabilité concernant l’espace ayant une disponibilité limitée.

Rejoignez-nous au Apple Developer Center pour discuter de certaines des dernières annonces. Choisissez parmi trois heures de présentation différentes. Les places sont limitées et disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

À quoi s’attendre lors de l’événement

Chaque année à la WWDC, Apple annonce ses dernières mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités et modifications. Cette année, cela inclura iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17.

Apple devrait également dévoiler son premier casque Reality Pro à la WWDC cette année. Après de nombreux retards, le casque serait prêt pour un dévoilement officiel à la WWDC, aux côtés de nouvelles plates-formes logicielles et d’outils de développement.

Enfin, Apple développe actuellement une version mise à jour du MacBook Air avec un écran de 15 pouces. Ces deux produits sont des candidats potentiels pour une annonce WWDC, d’autant plus que la puce M2 a été annoncée lors de la WWDC 2022.

