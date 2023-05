Google Bard : tout ce que vous devez savoir sur le concurrent de ChatGPT

Après des mois d’attente, le chatbot basé sur l’IA de Google – Google Bard – est enfin là. Suite à Google I/O, le service a quitté son accès limité et est désormais disponible dans plus de 180 pays. Désormais, Google aura pour tâche de rendre Google Bard aussi puissant et populaire que ChatGPT. La solution d’OpenAI est disponible depuis plusieurs mois et a déjà conquis des millions d’utilisateurs à travers le monde et noué des partenariats avec de nombreuses entreprises. Avec Bard sorti, nous pensons que certaines questions se posent aux utilisateurs. A travers cet article (via), nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions.

Présentation de Google Barde

Ce n’est pas la meilleure façon de le décrire, en termes simples, Bard est un chatbot comme ChatGPT. C’est un outil d’IA qui utilise LaMDA et PaLM2. Comme révélé dans Google I/O, Bard peut vous aider dans de nombreuses tâches. Il peut aider à des tâches telles que les devoirs, le codage, la création d’histoires et les recommandations contextuelles. L’IA vous aide à comprendre des concepts complexes et fournit des informations simplifiées et faciles à lire.

Comme mentionné précédemment, Google Bard utilise la technologie Language Model For Dialogue Applications (LaMDa). C’est une immense famille de grands modèles de langage conversationnel créés par Google. Cette initiative est sortie depuis 2020 sous le nom de Meena. En 2021, Google a publié la première version, et dans l’édition 2023, il a lancé la deuxième génération.

Une différence entre ChatGPT d’OpenAI et Bard est la source de données. Bard est plus capable d’extraire les dernières informations. Après tout, il utilise des données en temps réel du Web et les combine avec ses connaissances antérieures. Il est important de noter qu’OpenAI et Google continueront d’améliorer leurs chatbots. Donc leurs limitations actuelles ne sont que… des limitations actuelles. Ces entreprises peuvent surmonter ces limites pour améliorer encore l’expérience à l’avenir.

Google Bard commence son voyage mondial

Sissie Hsiao, vice-présidente et directrice générale de Google Assistant, a déclaré : « Bard continue de s’améliorer rapidement et d’apprendre de nouvelles capacités. Nous voulons que les gens du monde entier essaient ‘Bard’ et partagent leurs commentaires ». À la lumière de cela, Google a étendu la disponibilité de Bard à plus de 180 comtés et territoires.

Google Bard est disponible en plusieurs langues, dont le coréen, le bengali et le japonais. En Inde, il est également disponible avec la prise en charge de dialectes distincts. En fait, le chatbot AI prendra en charge environ 40 dialectes de divers endroits.

Comment utiliser Google Barde ?

Pour utiliser Bard, vous devez vous rendre sur bard.google.com ou écrire Bard dans le moteur de recherche. Vous verrez une fenêtre avec une courte description de Google Bard. Il offrira des suggestions sur ce que Google Bard peut faire. De plus, il vous demandera également de vous connecter et vous pourrez cliquer sur l’option « Try Bard ». Il vous redirigera vers une page pour taper une question rapide. L’utilisation de Bard ne devrait pas être difficile pour ceux qui connaissent ChatGPT ou sa variante Bing

Fonctionnalités clés fournies avec l’IA

En plus de fonctionner comme un sympathique chatbot pour vous assister dans de multiples tâches, Bard représente également une révolution pour tout l’écosystème de Google Apps. Google prévoit d’intégrer l’IA dans la plupart de ses applications et services. Par exemple, nous le verrons atteindre Gmail via la fonction « Aidez-moi à écrire ». Cette fonctionnalité permet au chatbot d’écrire des e-mails pour vous, de suivre des commandes spécifiques, d’appliquer un langage formel ou informel, etc. L’objectif est d’améliorer votre productivité.

Google Maps avec Bard promet également d’apporter des vues immersives pour les itinéraires, et Magic Eraser de Google Photos est maintenant renommé Magic Editor avec l’utilisation de Bard Tech. Google Bard est également introduit sur Google Search. À l’avenir, le produit principal de Google promet d’être beaucoup plus efficace pour vous fournir des résultats de qualité. L’une des choses qui ont rendu les chatbots IA populaires est que, contrairement aux recherches, vous obtenez les informations immédiatement. Vous n’avez plus besoin de parcourir plusieurs résultats et sites Web pour obtenir les informations nécessaires. Nous nous attendons à ce que Google améliore encore son « produit principal » pour qu’il soit entièrement alimenté par le chatbot AI. Pour récapituler, certaines des applications Google configurées pour apporter la technologie Bard incluent :

Gmail – Aidez-moi à écrire

Google Maps – Vue immersive pour les itinéraires

Google Photos – Éditeur magique

Recherche Google – Une expérience plus riche.

L’avenir est ouvert – Plus de possibilités viendront

Il convient de noter que ce n’est que le début du chemin pour Google Bard. Désormais, avec sa disponibilité étendue, les utilisateurs auront enfin un large accès au nouveau chatbot AI. Il continuera à apprendre et sera encore amélioré. Dans un avenir proche, nous nous attendons à ce que la plupart des services de Google soient entièrement intégrés à Google Bard. Pour l’instant, vous pouvez commencer à l’utiliser (en supposant que vous êtes dans la zone de couverture) pour vous familiariser et trouver les différences entre Bard et ChatGPT.

