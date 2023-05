L’iPhone devance Samsung dans l’enquête de satisfaction ; des cravates avec des boissons gazeuses et des chaussures

En plus d’examiner la satisfaction des opérateurs sans fil, l’indice américain de satisfaction de la clientèle (ACSI) a partagé ses dernières données sur la façon dont les consommateurs pensent de leurs smartphones. Après avoir connu une légère augmentation d’une année sur l’autre, l’iPhone d’Apple a battu Samsung pour remporter la couronne de satisfaction. Fait intéressant, l’ASCI a également inclus d’autres produits populaires montrant que les gens étaient tout aussi satisfaits de l’iPhone que des boissons gazeuses et des chaussures de sport.

L’automne dernier, les Mac et les iPad d’Apple ont remporté la meilleure note pour la satisfaction de la clientèle dans l’étude sur les ordinateurs personnels de l’ASCI, mais Samsung était très proche derrière.

Pour la dernière enquête, l’ASCI a interrogé 15 881 consommateurs sur un an entre avril 2022 et mars 2023. Les résultats sont similaires à ceux de l’étude sur les ordinateurs personnels, Apple devançant Samsung pour revendiquer les clients de smartphones les plus satisfaits avec l’iPhone.

Dans l’ensemble, la satisfaction des propriétaires d’iPhone a augmenté de 1 % en glissement annuel, tandis que la note de Samsung est restée stable. Cela a poussé Apple en tête avec un 81 contre le 80 de Samsung.

Google est arrivé troisième avec un 78 avec Motorola en quatrième position avec 75. Apple s’est classé deux points au-dessus du score moyen des smartphones de 79.

Révélant un peu plus sur la façon dont l’iPhone s’est classé plus haut que les smartphones de Samsung, les modèles 5G des deux sociétés ont obtenu un 81, mais les modèles non 5G d’Apple ont obtenu un 78 tandis que les téléphones non 5G de Samsung ont obtenu un 74.

L’ASCI n’a pas ventilé les scores de chaque catégorie de l’enquête par marque, mais voici les 10 domaines où Apple a obtenu un score supérieur à Samsung dans l’ensemble et comment les résultats de l’ASCI en 2023 se comparent à ceux de 2022 :

Alors que la catégorie globale « téléphones portables »/smartphones a obtenu un 79. L’iPhone d’Apple, qui a obtenu une cote de satisfaction de 81, a fini par l’égaler avec des produits haut de gamme comme les chaussures de sport et les boissons non alcoolisées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :