L’ADN humain est partout sur Terre : une aubaine pour la science mais un problème de confidentialité pour les gens

Sur la plage, dans l’océan et le long des rivières. Et aussi de l’air que nous respirons. Notre ADN est pratiquement partout sur Terre : chaque morceau de peau, de cil ou de sourcil, et chaque goutte de salive que nous dispersons contient notre information génétique, utile à la science mais de plus en plus préoccupante pour la vie privée des gens. La question a été soulevée par une équipe de recherche américaine dirigée par le professeur de génomique David Duffy de l’Université de Floride qui, dans une nouvelle étude publiée dans Nature Ecology and Evolution, a montré quelles informations peuvent être récupérées de l’environnement, air compris, grâce à la plus grande techniques modernes de séquençage.

De la Floride étouffante à l’Irlande froide, les chercheurs ont collecté des échantillons de substrats environnementaux (eau, sable et air) présentant des preuves de la quantité d’ADN humain trouvée et de la qualité de cet ADN. « Dans la plupart des cas – dit Duffy – la qualité est presque équivalente à celle des échantillons prélevés directement sur une personne ». Cela se traduit par un avantage dans la recherche scientifique mais aussi par un dilemme éthique, du fait des informations génétiques présentes dans l’ADN et de la capacité qu’elles procurent à identifier les individus.

Nos informations sont dans l’ADN environnemental

Au cours de la dernière décennie, des chercheurs tels que le professeur Duffy sur les maladies de la faune ont perfectionné des techniques de récupération de l’ADN environnemental, appelé eDNA, le matériel génétique que tous les êtres vivants, y compris les humains, rejettent dans l’environnement.

L’analyse de ce matériel peut bénéficier à des domaines allant de la médecine aux sciences de l’environnement, en via l’archéologie et la médecine légale : elle peut en effet permettre d’identifier des mutations génétiques précises, de surveiller la présence de virus ou d’autres agents pathogènes dans les eaux usées, de découvrir des découvertes archéologiques inconnues sites, par exemple en vérifiant la présence d’ADN humain ancien dans des échantillons. Ou aidez les détectives à identifier les suspects en analysant l’ADN flottant sur une scène de crime.

Un tel niveau d’information, soulignent les chercheurs, doit être géré avec une extrême prudence. Notre information génétique, étant unique, peut être directement associée à des individus et peut même prédire le risque de cancer, de diabète, de problèmes cardiaques et de diverses autres maladies qui ne se manifesteraient que plus tard dans la vie.

Étant donné que la collecte d’ADNe humain peut être à la fois intentionnelle et accidentelle, les chercheurs soulignent la nécessité de réglementer ce type de recherche. Leur étude, en particulier, a été menée avec l’approbation du comité d’test institutionnel de l’Université de Floride, qui veille à ce que les directives éthiques soient suivies pendant les études de recherche. Mais en l’absence de règles précises sur ce type d’analyse, cela ne se produit pas nécessairement.

En d’autres termes, l’équipe du professeur Duffy ne pouvait s’empêcher de se demander ce qui se passerait si des informations sensibles, telles que celles prédisant le développement d’une certaine maladie, étaient divulguées. Par exemple, la personne qui a laissé cette trace peut ne pas savoir qu’elle est porteuse de cette maladie, ou peut-être préférerait-elle ne pas le savoir ou ne pas le dire à sa famille ou à ses amis. Et si votre mutuelle le découvre ?

Les implications éthiques, juridiques et sociales de la recherche génétique n’ont pas encore été largement débattues, et cette nouvelle étude pourrait accélérer le processus. « Pour la science – souligne Duffy – il est normal de rendre les séquences accessibles au public. Mais cela indique également que, si vous n’excluez pas les informations humaines, n’importe qui peut obtenir ces informations. Cela soulève-t-il des problèmes de consentement ? Le consentement est-il requis pour prélever ces échantillons? Ou est-il nécessaire d’instituer des contrôles pour supprimer les informations humaines ? ».

L’étude de l’ADN environnemental

Dans le cadre des recherches menées par le professeur Duffy, des chercheurs du Whitney Laboratory for Marine Bioscience and Sea Turtle Hospital de l’Université de Floride ont utilisé l’ADNe pour étudier les tortues marines en voie de disparition et les tumeurs virales auxquelles elles sont sensibles, en extrayant le matériel génétique utile des empreintes. laissés par les tortues dans le sable, ce qui a permis à leur programme de recherche de se dérouler rapidement.

Cependant, l’équipe savait que des traces d’ADNe humain se retrouveraient de toute façon dans ces échantillons et seraient susceptibles d’être trouvées dans de nombreux autres échantillons prélevés dans d’autres recherches. Grâce à la technologie moderne de séquençage génétique, il est maintenant facile de séquencer l’ADN de n’importe quel organisme dans un exemplaire environnemental. Nous nous sommes donc demandé quelle quantité d’ADN humain il y aurait et s’il était suffisamment intact pour contenir des informations utiles. »

L’équipe a trouvé de l’ADN humain de qualité dans des échantillons d’eau prélevés dans l’océan et les rivières entourant le Whitney Lab, à proximité et loin des agglomérations urbaines, ainsi que dans le sable de plages isolées. En particulier, un test autorisé par le US National Park Service, dans lequel des chercheurs ont pu atteindre une zone de Rattlesnake Island, en Floride, une île isolée jamais visitée par les gens, a d’abord confirmé l’absence totale d’ADN humain. Cependant, même dans cet habitat vierge, les chercheurs ont démontré qu’ils pouvaient récupérer l’ADN des participants à l’étude directement à partir du sable qu’ils avaient foulé et, avec leur consentement, être capables de séquencer une partie de leur génome.

Duffy a également testé la technique dans son Irlande natale, le long de la rivière Avoca qui serpente à travers la ville d’Arklow, trouvant de l’ADN humain partout sauf dans un affluent montagneux éloigné, les Goldmines, près de sa source et loin de la civilisation. Les scientifiques ont également prélevé des échantillons d’air dans un hôpital vétérinaire, où ils ont récupéré l’ADN correspondant à celui du personnel, des animaux sous traitement et des virus animaux courants.

Maintenant qu’il est clair que l’eDNA humain peut être facilement échantillonné, le professeur Duffy a souligné que « le moment est venu » pour les décideurs politiques et les communautés scientifiques de prendre au sérieux les questions de consentement et de confidentialité, et de les équilibrer avec les avantages possibles de l’étude de cet ADN errant. «Chaque fois que nous faisons une avancée technologique, il y a des choses utiles pour lesquelles la technologie peut être utilisée et des choses pour lesquelles la technologie peut être utilisée. Dans ce cas, ce n’est pas différent – ​​a souligné l’expert -. Ce sont des questions que nous essayons de soulever tôt afin que les décideurs politiques et la société aient le temps d’élaborer une réglementation. »

