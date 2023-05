Elon Musk attaque à nouveau Wikipédia, et le tout avec un jeu de mots un peu déroutant

La bataille entre Elon Musk et Wikipédia dure depuis des années, le PDG de Twitter s’en prend à l’encyclopédie en ligne l’accusant de limiter la liberté d’expression. Le tweet intervient quelques jours seulement après que le fondateur de Wikipedia a critiqué les interdictions approuvées de Musk en Turquie.

C’est une longue guerre entre Elon Musk et Wikipédia, et elle se joue sur le terrain de la sémantique. L’enjeu est la liberté d’expression, un rempart pour les deux parties qui ne peuvent tout simplement pas atteindre le point de rencontre. Le message du PDG de Twitter n’est que le dernier d’une longue série de fouilles que lui et Jimmy Wales, le fondateur de l’encyclopédie en ligne, échangent périodiquement. Il a écrit: « Nous avons poussé plus fort pour la liberté d’expression que partout ailleurs sur Internet, y compris Wokipedia. » Le raid de Musk n’est pas un raid occasionnel, il semble plutôt que le PDG ait adopté un vieux mantra : la meilleure défense est l’attaque.

En effet, il y a quelques jours, le Pays de Galles avait accusé Musk après sa décision de censurer certains comptes lors des élections turques. La demande d’Erdogan a été acceptée par Twitter et le fondateur de Wikipédia a déclaré : « Elon Musk aurait dû être comme Wikipédia, nous avons défendu nos principes et nous nous sommes battus devant la Cour suprême de Turquie et avons gagné. C’est ce qui indique traiter la liberté d’expression comme un principe plutôt qu’un slogan ».

Le tweet contre Wikipédia

En lisant le tweet de Musk, vous pouvez voir une anomalie. Il a écrit Wokipedia au lieu de Wikipedia, ce n’est pas une faute de frappe mais un de ses jeux de mots habituels pour couler la lame. Le terme éveillé dans le débat italien n’a jamais fait son chemin, mais aux États-Unis, il est devenu une expression pour indiquer le politiquement correct et annuler la culture en termes péjoratifs. Au-delà de la sémantique, il y a la valeur politique du terme. En réalité, ce mot a commencé à circuler au XXe siècle, utilisé par les Afro-Américains à la fois pour avertir d’un danger, une traduction approximative pourrait être « soyez prudent », et comme synonyme de connaissance. Au cours des dernières décennies, il a été récupéré des manifestations de Black Lives Matter, pour indiquer la discrimination raciste et sexiste dans la société américaine.

Mais comme toujours les mots sont malléables et changent de sens selon les bouches qui les prononcent. Woke se transforme lorsqu’il entre dans le lexique de la droite américaine qui lie le terme aux censures et aux intolérances du politiquement correct. Il prend donc un sens négatif à se moquer des mouvements progressistes, stigmatisant leurs revendications comme des idéologies fermées qui censurent la liberté d’expression. Et nous arrivons donc au double sens de Musk. Définir Wikipédia comme Wokipedia, c’est accuser l’encyclopédie en ligne d’être endoctrinée dans des dogmes progressistes et alignée sur une culture de référence qui érode la liberté d’expression.

Une longue guerre entre Musk et le Pays de Galles

Pour comprendre l’arrière-plan du tweet, vous devez creuser dans la plate-forme et récupérer quelques fouilles du passé. Déjà en décembre dernier, Musk avait critiqué les rédacteurs de l’encyclopédie en ligne en écrivant : « Wikipedia a un parti pris gauchiste non trivial ». Rapidement, Jimmy Wales répond : « Lire trop Twitter rend stupide. » En juillet 2022, cependant, lorsque Wikipédia a bloqué l’édition de certaines pages, une pratique adoptée par les modérateurs pour empêcher une guerre contre l’édition sur des sujets d’actualité, Musk a écrit : « Wikipedia perd son objectivité @jimmy_wales »

En 2020, cependant, il a tweeté : « L’histoire est écrite par les vainqueurs… sauf sur Wikipédia », accusant l’encyclopédie de déformer la réalité, et en décembre 2019, Musk : « Je viens de regarder mon wiki pour la première fois depuis des années. C’est fou! Soit dit en passant, quelqu’un peut-il rayer « investisseur ». En gros, je n’investis rien. » Dans un tweet de suivi, il a ensuite suggéré que sa page Wikipedia devrait se concentrer sur sa direction de Tesla et SpaceX plutôt que sur son activité d’investissement.

