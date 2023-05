Warren Buffett a vendu toutes les actions de TSMC en raison de préoccupations concernant la stabilité de Taiwan

Le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a maintenant vendu toutes ses actions de TSMC dans ce qui a été décrit comme un mouvement « brutal ».

Buffett a déclaré que s’il restait un grand admirateur de l’entreprise, les tensions entre la Chine et Taïwan étaient trop importantes pour en faire un investissement sûr – soulignant les inquiétudes concernant la dépendance totale d’Apple vis-à-vis de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company pour l’ensemble de ses processeurs…

Apple est complètement dépendant de TSMC

Apple aime avoir plus d’un fournisseur pour tous les composants clés, afin d’offrir à la fois de la résilience et un meilleur pouvoir de négociation. Cela incluait autrefois la production de puces de la série A, qui était répartie entre Samsung et TSMC.

Cela a changé avec le lancement de l’iPhone 7 en 2016. TSMC a devancé Samsung dans la fabrication de puces à petit processus et a conservé son avance technique à ce jour. Depuis l’iPhone 7, tous les processeurs iPhone ont été fabriqués exclusivement par TSMC.

Le passage du Mac d’Intel à Apple Silicon a également permis à TSMC de remporter toutes les activités de la série M d’Apple. Cela laisse la société Cupertino dans la position angoissante de toute sa gamme de produits – de l’Apple Watch au MacBook Pro – étant totalement dépendante d’un seul fournisseur.

L’avenir incertain de Taïwan

Taïwan se considère comme une nation indépendante, avec sa propre constitution, ses élections, son passeport, sa monnaie et ses forces armées.

Le gouvernement chinois, cependant, considère l’île comme un territoire de son propre pays. Puisque la Chine refuse les relations diplomatiques avec tout pays reconnaissant l’indépendance de Taiwan, la plupart des pays occidentaux jouent un jeu difficile en faisant semblant de ne pas le faire, en ayant des « bureaux de représentation » sur l’île – qui sont des ambassades sauf le nom.

La possibilité que la Chine envahisse Taiwan a toujours été présente, mais jusqu’à récemment, elle n’était pas considérée comme probable.

Ce risque n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui

L’un des principaux moyens de dissuasion contre l’invasion a été la loi américaine sur les relations avec Taiwan. Cela crée une obligation légale pour les États-Unis d’aider Taïwan à se défendre contre une invasion chinoise.

Cependant, la réponse mondiale à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a démontré à la Chine que si elle pouvait faire face à des risques économiques en envahissant Taïwan, il était peu probable qu’elle en fasse face à des risques militaires, de peur qu’elle ne déclenche une guerre nucléaire.

Les tensions politiques et économiques croissantes entre la Chine et les États-Unis ont accru les risques. Certains pensent que la Chine pourrait choisir d’utiliser des navires et des avions militaires pour bloquer l’île, coupant ainsi les exportations. Ce serait un moyen efficace de causer des dommages économiques importants aux entreprises américaines, même sans une invasion à grande échelle.

La Chine a même répété un blocus en août de l’année dernière. Les conseillers militaires américains ont déclaré à l’époque que le risque à court terme était faible, mais que les perspectives à moyen et long terme pour Taiwan n’étaient pas bonnes.

Buffett a « réévalué » le risque pour Taïwan

Bloomberg rapporte que Buffett a décidé de vendre toutes ses actions TSMC après avoir réévalué les risques liés à la production taïwanaise. Bien que TSMC fabrique des puces dans d’autres pays, toute sa production de pointe se trouve sur l’île.

Berkshire Hathaway Inc de Buffett a quitté le titre au premier trimestre, selon un dossier, après que la société a réduit sa participation de 86% à la fin de l’année dernière. Cette décision – qui a fait chuter les actions de TSMC et faire grimper les investisseurs en spirale – était motivée par des inquiétudes concernant les tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan, a déclaré Buffett aux investisseurs lors de sa réunion annuelle. […] « Je me sens mieux avec le capital que nous avons déployé au Japon qu’à Taïwan », a déclaré Buffett plus tôt ce mois-ci. « J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais je pense que c’est la réalité, et j’ai réévalué cela à la lumière de certaines choses qui se passaient. »

Jusqu’à présent, les investisseurs d’AAPL semblent insouciants, et il est intéressant de noter que Buffett craint pour l’avenir de TSMC mais reste un investisseur massif dans Apple, malgré sa dépendance totale vis-à-vis du fabricant de puces.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :