Apple présente les fonctionnalités d’accessibilité d’iOS 17 : accès assisté, voix personnelle et parole en direct, etc.

Avant la WWDC en juin, Apple a annoncé aujourd’hui une gamme de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir sur iPhone et iPad cette année. Les nouvelles fonctionnalités incluent une nouvelle option d’interface « Assistive Access », Live Speech, Personal Voice Advance Speech, et plus encore.

La première nouvelle fonctionnalité annoncée par Apple aujourd’hui s’appelle Assistive Access, et la société affirme que cette fonctionnalité est destinée à aider les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs.

Assistive Access utilise des innovations dans la conception pour distiller les applications et les expériences à leurs fonctionnalités essentielles afin d’alléger la charge cognitive. La fonctionnalité reflète les commentaires des personnes atteintes de troubles cognitifs et de leurs supporters de confiance – en se concentrant sur les activités qu’ils apprécient – et qui sont à la base de l’iPhone et de l’iPad : se connecter avec des êtres chers, prendre et profiter de photos et écouter de la musique.

L’accès assisté comprend une expérience personnalisée pour le téléphone et FaceTime, qui ont été combinés en une seule application d’appels, ainsi que les messages, l’appareil photo, les photos et la musique. La fonctionnalité offre une interface distincte avec des boutons à contraste élevé et de grandes étiquettes de texte, ainsi que des outils pour aider les supporters de confiance à personnaliser l’expérience pour la personne qu’ils soutiennent. Par exemple, pour les utilisateurs qui préfèrent communiquer visuellement, Messages comprend un clavier uniquement emoji et la possibilité d’enregistrer un message vidéo à partager avec leurs proches. Les utilisateurs et les supporters de confiance peuvent également choisir entre une disposition plus visuelle basée sur une grille pour leur écran d’accueil et leurs applications, ou une disposition basée sur des lignes pour les utilisateurs qui préfèrent le texte.