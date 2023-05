Mise à jour Windows 11 Moment 3 : nouvelles fonctionnalités et améliorations pour votre PC

Microsoft travaille sans relâche pour rendre Windows 11 meilleur, sécurisé et plus utile. La société se prépare actuellement à déployer des fonctionnalités complètes pour les systèmes d’exploitation Windows 11 dans la semaine à venir. Cette nouvelle mise à jour apportera des améliorations dans des domaines tels que la barre des tâches, le tableau des widgets, les paramètres et les fonctionnalités d’accessibilité.

Depuis le lancement du système d’exploitation, la société a abandonné deux mises à jour de fonctionnalités pour la version 22H2. Ces mises à jour font partie de la nouvelle approche de Microsoft pour améliorer Windows 11. La société a présenté un nouveau plan de mise à jour pour améliorer le système d’exploitation avec de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois.

La première mise à jour que la société appelle Moment1 est arrivée en octobre 2022. Elle est accompagnée de quelques améliorations comme l’introduction d’onglets dans l’explorateur de fichiers. Le deuxième moment est venu en février 2023 avec un autre ensemble de nouvelles fonctionnalités. Il a introduit quelques améliorations pour les utilisateurs tactiles, une barre d’état système mise à jour, etc.

Au cours du mois de mai ou juin, nous nous attendons à ce que la société déploie la prochaine mise à jour pour Windows 11. La prochaine mise à jour suivra et portera le nom de Moment3. Selon les rumeurs, il s’agirait de l’une des mises à jour les plus importantes à ce jour pour Windows 11. Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités que nous attendons.

Une nouvelle expérience de tableau de widgets Windows 11

Enfin, Microsoft va apporter de grands changements au tableau des widgets. La société séparera désormais le tableau des widgets du fil d’actualités MSN. Le tableau des widgets apparaîtra désormais dans sa propre colonne sur le côté gauche de l’écran. Les utilisateurs peuvent également les réorganiser pour les aligner verticalement.

Cette nouvelle mise à jour facilitera également l’épinglage des widgets sur le tableau des widgets. La plupart des applications sont livrées avec de nouveaux widgets qui aideront l’utilisateur à accéder facilement à certaines fonctionnalités. Facebook, par exemple, a développé un nouveau widget qui affiche les mises à jour récentes d’amis et d’autres notifications.

Une mise à jour des notifications et de la barre des tâches

Dans la mise à jour moment 3, la barre de notification deviendra plus intelligente. Avec des notifications telles que les notifications d’authentification à deux facteurs, il y aura un nouveau bouton « Copier ». Cela améliorera certainement la qualité de vie de l’utilisateur final. Les utilisateurs peuvent désormais copier rapidement les codes reçus en un clic.

Cela fonctionne mieux lorsque l’utilisateur a connecté son smartphone à l’aide de l’application Phone Link. Cependant, cela fonctionne également pour certaines applications, notamment Telegram, Skype et Email.

Microsoft apportera également quelques modifications mineures à certains boutons de raccourci de la barre des tâches. Le bouton Météo affichera désormais une petite animation lorsqu’un utilisateur cliquera dessus. De plus, il y aura un nouvel indicateur d’état VPN à côté du bouton Wi-Fi. Cet indicateur montrera quand le VPN devient actif.

Le champ de recherche de la barre des tâches verra également une refonte. L’icône de chat Bing sera désormais simplement une icône au lieu d’une zone de texte. Cliquer dessus conduira plutôt l’utilisateur vers le navigateur Edge plutôt que d’ouvrir une fenêtre contextuelle. La zone de recherche elle-même affichera désormais un champ de texte blanc. Celui-ci restera blanc quel que soit le thème. Cela ne changera pas si l’utilisateur utilise le thème sombre ou le thème clair.

Mise à jour des paramètres de Windows 11

En ouvrant les paramètres, les utilisateurs remarqueront quelques ajouts et modifications. Les utilisateurs pourront configurer le comportement du clavier tactile lorsqu’un clavier est détecté ou non détecté. Vous pouvez paramétrer le clavier virtuel pour qu’il n’indique jamais si un clavier est connecté ou non. Ils peuvent également le configurer pour qu’il s’affiche lorsqu’un clavier physique n’est pas détecté. Enfin, les utilisateurs peuvent configurer le clavier virtuel pour indiquer si un clavier est connecté ou non.

Une autre caractéristique à surveiller est la possibilité d’ajouter des secondes à l’horloge dans la arborescence du système. Cette fonctionnalité était disponible dans Windows 10 et les versions précédentes. Pour une raison quelconque, il a disparu dans Windows 11. Enfin, la société a décidé de le ramener dans le cadre de la mise à jour Moment3.

La société mettra également à jour les paramètres de confidentialité avec de nouvelles options de détection de présence. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler quelles applications peuvent détecter leur présence lorsqu’ils utilisent du matériel compatible. Vous pouvez désormais désactiver la détection de présence par des applications individuelles ou désactiver complètement la détection de présence.

En ce qui concerne la recherche de tout contenu dans la zone Paramètres, Microsoft apportera également quelques améliorations. Cette fois-ci, la recherche de quelque chose de spécifique avec le champ de recherche devrait être beaucoup plus rapide. De plus, les utilisateurs peuvent désormais avoir accès à un nouveau bouton bascule. Ce bouton permettra la mise à jour automatique des nouvelles mises à jour Windows.

Amélioration de l’accessibilité de Windows 11

L’application Photos recevra également de nouvelles fonctionnalités de diaporama. Ceux-ci incluent différents thèmes, transitions et musiques qui accompagnent le diaporama. L’application Photos réintroduira également l’outil Spot fix pour améliorer les photos. Microsoft étend l’accessibilité pour atteindre plus de régions et inclure plus de langues. Le sous-titrage en direct sera désormais disponible pour des langues telles que le chinois (simplifié et traditionnel), le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le portugais (Brésil), l’français ainsi que d’autres langues anglaises.

Disponibilité

Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette mise à jour sera déployée dans quelques mois. Microsoft n’a pas encore révélé la date de déploiement officielle. Cependant, nous pouvons déduire quelque chose de l’édition précédente. Le Moment1 est sorti en octobre 2022. Dans 4 mois, soit en février 2023, la société a envoyé Moment2. Microsoft a également révélé son intention de publier une nouvelle mise à jour dans les mois. Les nouveaux plans de mise à jour de la société ainsi que les versions précédentes rendent les choses un peu plus claires. Pour ces raisons, nous nous attendons à ce que la société publie la mise à jour Moment3 en mai ou en juin.

Nous nous engageons à faire en sorte que chaque nouvelle mise à jour parvienne à nos lecteurs le plus tôt possible. Dès que Moment 3 commencera à être déployé, nous publierons la nouvelle. Si la société ajoute de nouvelles fonctionnalités, nous vous en informerons également.

