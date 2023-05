Cet ordinateur de poche contient un processeur Intel 386 pour un véritable jeu rétro sur PC

En bref : on pourrait penser qu’avec autant de consoles portables déjà sur le marché, les fabricants auraient toutes les bases couvertes, mais vous auriez tort car un nouvel appareil récemment découvert sur AliExpress s’adresse spécialement aux joueurs rétro PC DOS/Windows.

Le Hand 386 est un ordinateur portable de style PDA qui, selon la liste, est alimenté par un processeur Intel 386SX exécutant un chipset M6117D SoC / M1217. Le processeur est censé être cadencé à 40 MHz avec 8 Mo de mémoire disponible et fonctionne avec une carte vidéo Chips F65535 (résolution 640 x 480, 256 couleurs).

Une carte CF de 1 Go connectée via un adaptateur IDE gère les tâches de stockage et une Yamaha YMF262-M OPL3 gère l’audio. Selon la liste, l’ordinateur de poche est compatible avec Windows 3.1 – Windows 95 / MS-DOS 6.22 – 7.1. Les caractéristiques font également référence à un connecteur USB, un port ISA 8 bits, une socket de sortie audio 3,5 mm, une sortie VGA et le prise en charge d’une souris et d’un clavier PS/2.

On dit que l’ordinateur de poche mesure 15 cm x 13 cm x 1,6 cm, soit environ 5,9 pouces x 5,1 pouces x 2,4 pouces, et contient une batterie de 2500 mAh. Une vidéo accompagnant la liste montre le système exécutant Tyrian 2000, que vous pouvez récupérer gratuitement sur GOG.

La liste montre que 60 unités ont été vendues. Malheureusement pour les acheteurs potentiels, l’article est maintenant marqué comme n’étant plus disponible et on ne sait pas quand ou s’il sera réapprovisionné. Selon Tom’s Hardware, le Hand 386 portait un prix de détail de 195 $.

L’avantage d’un système comme celui-ci est qu’il permet d’exécuter des jeux ou des applications nativement sans avoir à gérer l’émulation. Cela dit, vous auriez probablement besoin d’être un passionné de rétro assez dévoué pour même envisager de perdre près de 200 $ sur un tel dinosaure d’une machine, mais c’est quand même bien qu’il existe.

