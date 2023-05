Les créateurs de Halide lancent « Skylight » pour iPhone pour prédire des couchers de soleil spectaculaires

Avez-vous déjà souhaité savoir à quel type de conditions d’éclairage vous attendre en fin de journée ? Une nouvelle application des créateurs de Halide et Spectre est là pour offrir exactement cela. Skylight pour iPhone propose des prévisions pour l’heure d’or, le coucher du soleil et la rémanence avec une interface utilisateur réfléchie et magnifique.

Que vous soyez un créatif essayant de planifier un tournage autour des conditions de l’heure d’or ou intéressé par les couchers de soleil et la lumière du soir pour d’autres raisons, Skylight ressemble à un nouvel outil précieux.

Les développeurs d’halide Lux Optics ont lancé l’application ce matin et ont partagé tous les détails dans un message d’annonce.

Skylight prend en compte des « dizaines de facteurs atmosphériques » pour votre emplacement, associés à des intelligences exclusives, pour fournir une « prévision quotidienne de l’heure d’or, du coucher du soleil et de la rémanence – pour vous montrer si vous pouvez vous attendre à un coucher de soleil spectaculaire, une lueur moyenne ou à peine rien du tout. »

L’interface utilisateur de Skylight propose des couleurs dynamiques et des icônes adaptatives pour une expérience utilisateur riche. Il est également livré avec des widgets pour l’écran d’accueil et de verrouillage iOS pour vous permettre de rester facilement au courant des prévisions de lumière du soir.

Le widget Écran d’accueil affiche les trois prévisions de lumière du soir différentes, votre emplacement et la dernière fois que les données ont été mises à jour.

Et voici un aperçu du widget Écran de verrouillage qui inclut une version tronquée de tous ces détails (moins la dernière fois qu’ils ont été mis à jour) :

Pour rappel, voici comment Lux décrit les différences entre l’heure dorée, le coucher du soleil et la rémanence :

L’heure dorée est la période juste avant le coucher du soleil, lorsque la lumière est la plus belle. La période du coucher du soleil, lorsque le soleil commence à toucher l’horizon, est un moment quotidien époustouflant où les couleurs peuvent être les plus spectaculaires. Enfin, la rémanence d’un coucher de soleil est la période pendant laquelle la lumière du soleil peut encore colorer le ciel et les nuages ​​de belles couleurs vibrantes.

Télécharger Skylight

Skylight est disponible dès maintenant pour iPhone et est au prix de 1,99 $/mois ou 9,99 $/an en tant que prix de lancement spécial à durée limitée.

