Asus met à jour la politique de garantie des cartes mères AM5 après le fiasco de l’épuisement de Ryzen

Dans le contexte : certains malheureux propriétaires de processeurs AMD Ryzen 7000X3D ont dû faire face à des pannes inattendues du processeur et de la carte mère tout en utilisant des fonctionnalités d’overclocking de la mémoire fortement annoncées comme AMD EXPO sur les cartes mères AM5 haut de gamme. Asus n’a pas tardé à répondre au problème, mais il l’a fait d’une manière qui a semé la confusion chez les utilisateurs concernés et suscité une montagne de tests de la part des médias indépendants. Désormais, la société fait le premier pas pour réparer sa réputation avec une meilleure couverture de garantie pour les cartes mères AM5.

Le mois dernier, plusieurs personnes utilisant des processeurs Ryzen 7000X3D dans leurs systèmes ont signalé que leurs processeurs brûlaient sans raison apparente. Le problème s’est avéré être lié à des versions de BIOS mal testées que des sociétés comme MSI et Asus ont publiées en tant que versions « stables », même si elles faisaient fonctionner les processeurs AM5 à des tensions dangereuses.

Suite à une enquête approfondie menée par Gamers Nexus qui a critiqué Asus pour la façon dont il a géré l’ensemble de la situation, certaines chaînes YouTube de haut niveau ont annoncé qu’elles suspendaient leurs parrainages Asus. D’une part, la société taïwanaise n’a pas tardé à réagir aux informations faisant état de la gravure de processeurs Ryzen avec des révisions du BIOS. D’un autre côté, les nouvelles versions n’étaient pas destinées à un usage public et les notes de version ne mentionnaient pas clairement qu’elles annuleraient votre garantie.

Cela signifiait que de nombreux utilisateurs pouvaient passer à un BIOS plus récent et toujours faire face au risque de défaillance de leurs processeurs et cartes mères. Pendant ce temps, la société a continué à recommander aux utilisateurs d’éviter d’utiliser des fonctionnalités fortement annoncées comme AMD EXPO sur ses cartes mères AM5, car cela annulerait leur garantie.

La bonne nouvelle est qu’Asus semble avoir cédé à la pression du public après avoir réalisé que les messages mitigés concernant la surchauffe des processeurs Ryzen sur ses cartes mères haut de gamme et les révisions du BIOS nuisaient à la marque. La société a publié une déclaration qui promet que tous les utilisateurs concernés bénéficieront d’une couverture de la carte mère, y compris ceux d’entre vous qui utilisent des versions bêta du BIOS ou des fonctionnalités d’overclocking de la mémoire comme AMD EXPO/DOCP et Intel XMP.

Asus a répertorié les numéros de téléphone d’assistance pour les clients aux États-Unis, dans l’UE, au Royaume-Uni et en Australie qui ont besoin d’aide pour résoudre leurs problèmes de carte mère AM5. La société note également qu’elle a supprimé les mises à jour du BIOS qui ne suivent pas les dernières directives de tension d’AMD pour les processeurs de la série Ryzen 7000 d’AMD.

Dans l’ensemble, c’est une grande victoire pour les consommateurs, dont certains ont payé pour des cartes mères X670 coûteuses en pensant qu’ils obtiendraient le meilleur de la plate-forme AM5. Dans le même temps, Asus aurait pu éviter le contrecoup du public avec une meilleure messagerie, et nous espérons que la société tiendra sa promesse de « soutenir la plate-forme AMD AM5 et nos clients ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :