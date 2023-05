Les lèvres lâches coulent des navires : l’ingénieur du projet Titan (ic) accusé par le DOJ d’avoir volé la technologie de voiture autonome d’Apple

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé des accusations formelles contre un ancien ingénieur d’Apple. Tel que rapporté par CNBC, Weibao Wang a été accusé d’avoir volé la technologie de conduite autonome d’Apple pour une startup chinoise de voitures autonomes. Wang a travaillé chez Apple de 2016 à 2018 et avait un « large accès » aux bases de données pour « l’autonomie totale du code source » de l’entreprise.

Selon le ministère de la Justice, les données auxquelles Wang avait accès n’auraient pu être consultées que par 2 700 des 135 000 employés d’Apple. Lorsqu’il a quitté l’entreprise en 2018, Wang avait déjà accepté un emploi dans une « entreprise chinoise anonyme qui développait une technologie de conduite autonome ». À cette époque, Wang avait commencé à collecter « de grandes quantités de technologie commerciale sensible et de code source » auprès d’Apple.

Les responsables de l’application des lois ont découvert une mine de « données volées, confidentielles et exclusives » lorsqu’ils ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Wang en juin 2018. À l’époque, Wang avait accepté de ne pas fuir le pays, mais il l’a fait quand même et a pris un vol à destination de Guangzhou, en Chine, depuis San Francisco.

S’il est extradé et inculpé aux États-Unis, les responsables du DOJ affirment que Wang encourt dix ans de prison pour chaque chef d’accusation. Au total, il a été accusé de « six chefs d’accusation distincts impliquant le vol ou la tentative de vol de l’intégralité du code source de l’autonomie d’Apple, des systèmes de suivi, de la planification du comportement des systèmes autonomes et des descriptions du matériel qui se trouvait derrière les systèmes », rapporte CNBC.

Les responsables du DOJ ont fait cette annonce lors d’une conférence de presse aujourd’hui, au cours de laquelle ils ont également annoncé des accusations dans quatre autres cas dans le cadre de sa nouvelle «force de frappe» pour empêcher les adversaires étrangers d’avoir accès à la technologie américaine sensible.

Apple est également actuellement aux prises avec deux autres cas liés à d’anciens ingénieurs du projet Titan qui ont volé des secrets commerciaux.

