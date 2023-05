Comment distinguer les vrais fruits des faux fruits et pourquoi il n’y a pas de guêpes mortes dans les figues

En botanique, la définition du fruit est très précise et réserve quelques surprises : les pommes, les poires et les fraises, par exemple, ne sont pas de vrais fruits, tandis que les courgettes et les tomates le sont. Voici pourquoi.

Tous les fruits que nous achetons au supermarché ou chez le marchand de légumes ne sont pas vraiment des fruits, car il s’agit souvent de quelque chose de très différent. En effet, d’un point de vue purement botanique, un vrai fruit dérive de l’élargissement de l’ovaire d’une fleur après fécondation, se transformant en une masse destinée à protéger et nourrir la graine. Cependant, chez de nombreuses espèces d’intérêt commercial que nous appelons normalement fruit, la partie comestible implique également d’autres éléments de la plante, comme par exemple le réceptacle (le plus impliqué), la corolle, les sépales, le calice, etc. Cela donne naissance à ce que l’on appelle techniquement des « faux fruits » ou des « fruits agrégés ». Comme le précise la botaniste Samanthi Udayangani dans un article consacré aux différences, les vrais fruits ne sont que ceux qui dérivent de la transformation de la paroi de l’ovaire fécondé.

Les faux fruits sont beaucoup plus courants qu’on ne pourrait l’imaginer : les fraises en sont les meilleurs exemples. La partie rouge, charnue et voyante représente en fait le réceptacle élargi d’une inflorescence, tandis que les vrais fruits sont les graines jaunes (akènes) qui parsèment la surface. Même les pommes, les poires et les nèfles sont de faux fruits ; le pépin est le réceptacle floral agrandi, tandis que la partie issue de la fécondation n’est que le noyau, paradoxalement justement ce que nous ne mangeons pas. Les mûres, définies comme une infructescence, sont plutôt formées de minuscules drupes fusionnées les unes aux autres qui dérivent de la corolle et du calice de la fleur. Dans ce cas également, nous sommes confrontés à de faux fruits. La pulpe jaune de l’ananas provient plutôt des sépales et n’est donc pas un vrai fruit. Curieusement parmi les vrais fruits, en plus des cerises, des pêches, des abricots et des olives, on trouve beaucoup de ce que nous appelons normalement des légumes verts, comme les tomates, les courgettes, les concombres, les aubergines, les citrouilles et les poivrons. Ce sont de vrais fruits car ils contiennent tous des graines et dérivent de l’ovaire. Les fruits peuvent également être divisés en indéhiscents et déhiscents; les premiers ont tendance à rester fermés, comme les glands et les noix, les seconds s’ouvrent et laissent les graines libres.

En ce qui concerne les fruits charnus, une distinction supplémentaire peut être faite entre la drupe, la baie, l’hespéride, le péponide et d’autres formes de fruits. Une baie typique est un fruit charnu et aqueux sans la partie ligneuse à l’intérieur, qui se trouve plutôt dans les drupes. Parmi les baies, on trouve les myrtilles et les kiwis, mais aussi les bananes (définies comme sans pépins parce qu’elles sont sans pépins). Parmi les drupes se trouvent des prunes, des cerises, des abricots, des mangues et des olives, toutes caractérisées par la partie en bois à l’intérieur. Les mûres, comme indiqué, sont des drupes fusionnées (polydrupes) qui dérivent d’autres parties de la fleur et non de l’ovaire. L’hespéride, quant à lui, est le fruit charnu typique des plantes appartenant à la famille des rutacées (agrumes), comme le citron, l’orange et la bergamote, tandis que le péponide est typique des cucurbitacées, comme les citrouilles et les concombres.

Guêpes mortes dans les figues, clarifions

Un cas intéressant de faux fruits concerne celui du figuier, qui est une inflorescence particulière. Les minuscules fleurs sont contenues à l’intérieur du bulbe charnu que nous mangeons (appelé syconium), comme si elles étaient retournées. C’est pour cette raison que l’on ne voit pas de petites fleurs colorées fleurir des figuiers. Mais si les fleurs sont à l’intérieur, comment se passe la pollinisation ? Ce rôle est rempli par de minuscules espèces de guêpes; il y en a un spécifique pour chacun des plus de 600 figuiers connus (dans le local, la guêpe des figues Blastopphaga Psenes est impliquée). Les guêpes et les plantes ont co-évolué pendant des dizaines de millions d’années, créant une alliance parfaite. Le cycle de reproduction de ces hyménoptères et de la plante sont en effet intimement liés et liés par un mécanisme biologique appelé mutualisme obligatoire. Ils ont absolument besoin les uns des autres pour survivre et prospérer en tant qu’espèce. Mais comment se passe la pollinisation ?

Comme spécifié par le US Forest Service, les guêpes femelles pénètrent dans une très petite ouverture du figuier mâle (que nous ne consommons pas) où elles pondent leurs œufs ; le tunnel dans le syconium est si étroit que pendant l’opération, la guêpe perd ses ailes et ses antennes, finissant par mourir à l’intérieur. Mais la mission est accomplie. Des œufs pondus, des larves émergent qui se développeront en mâles et femelles; seuls ces derniers pourront sortir du figuier – dans des tunnels creusés par les mâles, sans ailes – couverts de pollen. Lorsqu’une de ces guêpes femelles pénètre dans une figue femelle (celle que nous mangeons), elle ne peut pas pondre d’œufs, mais laisse derrière elle du pollen. Ici aussi, elle est destinée à mourir, mais son corps ne reste pas à l’intérieur du « fruit » que nous consommons ; il est en effet digéré par les enzymes de la plante et le résultat n’est pas différent de la fertilisation naturelle des plantes avec des animaux morts dans le sous-sol. C’est pourquoi nous ne mangeons pas l’insecte lorsque nous consommons des figues. Cependant, il faut garder à l’esprit que très souvent les figues d’intérêt commercial ne sont pas fertilisées par des guêpes, mais sont produites par une procédure appelée parthénocarpie.

