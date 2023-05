Oubliez les tracas d’obtenir un remboursement ; Les essais de jeux Steam sont enfin une chose !

Valve a continuellement poussé les mises à jour de Steam pour offrir aux joueurs une expérience redéfinie. Et les mises à jour ne sont pas vraiment centrées sur l’ajout de jeux et de nouveaux outils pour les joueurs et les vendeurs. Au lieu de cela, ils se concentrent également sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour rendre la plate-forme plus conviviale pour les joueurs. Prenez la dernière fonctionnalité d’essais de jeux Steam, par exemple.

Maintenant, alors que l’essai du jeu Steam ne sera disponible que pour des jeux spécifiques, ce sera sans aucun doute une fonctionnalité pratique pour de nombreux joueurs. Et non, ce n’est pas la même chose que les démos de jeux. Les démos de jeu n’offrent généralement qu’une petite partie du jeu complet. En comparaison, la nouvelle fonctionnalité de Steam vous offre un accès complet !

En quoi consistent les essais de jeux Steam

Ainsi, avec les essais de jeux Steam, vous pourrez jouer pleinement à un jeu spécifique pendant un certain temps. À ce stade, Valve propose une fenêtre de 90 minutes. Et pour introduire la fonctionnalité, Valve a sélectionné Dead Space comme premier jeu à proposer la dernière fonctionnalité.

Mais finalement, Steam déploiera la fonction d’essai de jeu sur d’autres jeux. Et lorsque cela deviendra réalité, vous pourrez essayer les jeux et voir tout ce qu’ils ont à offrir avant de faire un achat. En d’autres termes, il n’y aura pas besoin de passer par les tracas d’un remboursement si vous n’aimez pas le jeu.

Certes, le laps de temps de 90 minutes peut sembler très limité, surtout si l’on considère que les jeux d’aujourd’hui ont un mode histoire qui prend des jours. Mais cette période limitée d’essais de jeux Steam vous permettra certainement d’avoir un avant-goût de l’histoire du jeu. Parallèlement à cela, vous pouvez voir comment le jeu fonctionne sur votre système avant de l’acheter.

Ainsi, lorsqu’un jeu spécifique avec la fonction d’essai du jeu ne fonctionne pas bien sur votre PC ou Steam Deck, vous pouvez simplement le désinstaller. De plus, comme Valve propose déjà Dead Space, un jeu de grande envergure, il pourrait y avoir plus de jeux majeurs avec des essais de jeux très bientôt.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine