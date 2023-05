L’overclocking du Switch peut améliorer les performances dans Zelda: Tears of the Kingdom

La grande image: Nintendo a lancé la dernière entrée de la série Zelda vendredi dernier, ce qui a sans aucun doute conduit à des sorties précoces et à beaucoup de plaisir au cours du week-end. Cependant, alors que les joueurs creusaient plus profondément dans Tears of the Kingdom, ils ont peut-être remarqué que la Nintendo Switch commençait vraiment à montrer son âge.

Dimitris de Modern Vintage Gamer n’a pas pu s’empêcher de remarquer quelques problèmes de performances dans le nouveau Zelda. Le jeu tourne à 30 images par seconde verrouillées environ 95% du temps, mais occasionnellement et au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire, la fréquence d’images commence à prendre un coup plus souvent. Dans les scènes plus occupées, il n’est pas rare que la fréquence d’images baisse plus près de 20 ips.

Au lieu d’un Switch mis à jour avec un hardware plus puissant (qui ne semble pas figurer sur la roadmap de Nintendo), certains comme Dimitris se tournent vers l’overclocking.

Dimitris a commencé par augmenter la fréquence du processeur du Switch de 1 GHz à 1,58 GHz, mais n’a pas remarqué beaucoup de différence dans les parties les plus occupées de Zelda, ce qui suggère que le jeu est davantage lié au GPU. Il a ensuite augmenté la fréquence du GPU de sa vitesse de fréquence d’origine de 768 MHz à 921 MHz. Combinées à l’overclocking du processeur, les performances étaient beaucoup plus élevées dans les zones graphiquement intensives avec des images se rapprochant de 30 ips. mais toujours plonger de temps en temps.

En allant un peu plus loin, Dimitris a poussé la vitesse de fréquence de la mémoire de sa fréquence par défaut de 1600 MHz à 1862 MHz. Lorsqu’il est associé à l’overclock du CPU et du GPU, ce triple jeu a entraîné une expérience verrouillée à 30 ips, quelle que soit l’action à l’écran.

Enfin et surtout, Dimitris a annulé les overclocks CPU et GPU mais a laissé la mémoire OC. Comme on le soupçonnait, le jeu est resté stable à 30 ips, ce qui indique que la bande passante mémoire est le principal bottleneck (goulot d’étranglement) des performances sur le Switch.

Dimitris n’a pas expliqué en détail comment il a overclocké le Switch, mais a déclaré que les informations sont facilement disponibles en ligne pour ceux qui s’intéressent au risque. Une recherche rapide sur Google ou YouTube vous mettra probablement sur la bonne voie.

