Samsung Galaxy Watch5 : Comment utiliser le suivi du cycle avec le capteur de température

Très peu de montres connectées sont actuellement équipées d’un capteur infrarouge de température cutanée. Les températures exactes ne peuvent pas être mesurées sur la peau avec cela, mais les fluctuations de température et les changements notables, par exemple, peuvent être mesurés. Ainsi, grâce à une mise à jour, vous utilisez ce capteur pour la première fois sur votre Galaxy Watch5 avec un suivi avancé du cycle menstruel. Nous vous expliquons comment l’utiliser.

La condition de base pour utiliser le capteur de température sur votre Galaxy Watch5 est – comment pourrait-il en être autrement – des mises à jour appropriées pour votre smartwatch et l’application Samsung Health installée sur votre smartphone connecté.

C’est ainsi que vous mettez les deux à jour…

Mettre à jour la Samsung Galaxy Watch5

Accédez aux paramètres de votre smartwatch (balayez vers le bas et sélectionnez la vitesse). Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour du logiciel. Une mise à jour devrait être disponible (R910XXU1AWD6/R910OXM1AWD6) qui mentionne également explicitement « prédiction avec température de peau ». Installez la mise à jour.

Vous pouvez également lancer la mise à jour via l’application Samsung Wearable sur votre smartphone. Pour ce faire, allez dans Paramètres de la montre -> Mise à jour logicielle pour la montre.

La mise à jour de votre smartwatch est importante. Vous pouvez les mettre à jour via Samsung Wearable ou directement sur la montre. (Capture d’écran) Samsung a publié la mise à jour en avril 2023. (Capture d’écran)

Mettre à jour Samsung Santé

Pour mettre à jour votre application Santé, procédez comme suit :

Lancez Samsung Health et appuyez sur l’icône à 3 points dans le coin supérieur droit. Allez dans « Paramètres » et faites défiler jusqu’à « À propos de Samsung Health ». Si une mise à jour est disponible, vous trouverez l’option de mise à jour ici.

Vous pouvez mettre à jour Samsung Health de différentes manières, notamment via le Play Store, le Galaxy Store ou directement dans l’application elle-même.

Alternativement, vous pouvez obtenir la mise à jour de Samsung Health via le Play Store (Android), le Galaxy Store (Android) et l’Apple AppStore (iOS). Recherchez « Samsung Health » et appuyez sur « Mettre à jour » dans l’aperçu de l’application.

Activer le suivi du cycle menstruel

Une fois la smartwatch et l’application mises à jour, activez le capteur de température sur votre Galaxy Watch5. Et ça va comme ça:

Lancez Samsung Health et faites défiler jusqu’à Suivi du cycle sur la page de résumé. Si l’élément de menu n’est pas disponible, accédez à l’icône à 3 points en haut à droite, passez à « Modifier l’écran d’accueil » et ajoutez l’enregistrement du cycle. Dans le suivi du cycle, sélectionnez l’icône à 3 points en haut à droite et passez à « Paramètres ». Activez la prédiction de température cutanée pour activer le capteur infrarouge de température cutanée de la Galaxy Watch5.

Si vous n’avez jamais utilisé votre calendrier de cycle auparavant, ajoutez toutes les informations nécessaires (données de cycle) afin que Samsung Health puisse déterminer une prédiction précise des prochaines règles, de l’ovulation et de la période fertile à venir.

Le capteur de température cutanée est actuellement en phase bêta. Samsung appelle cela « Labs ». (Capture d’écran) L’activation ne fonctionne qu’avec le suivi du cycle. (Capture d’écran)

Remarque : Samsung Health stocke vos données chiffrées sur le smartphone et non dans le cloud.

Comment fonctionne le suivi du cycle menstruel sur la Galaxy Watch5 ?

Le suivi avancé du cycle menstruel du capteur de température de la Watch5 n’est pas unique à Samsung. Au lieu de cela, un algorithme de la société Natural Cycles est utilisé, spécialisé dans le calcul intelligent des règles d’une femme. Samsung et Natural Cycles utilisent la soi-disant température basale du corps pour les prédictions. Les fluctuations de température quotidiennes normales, par exemple des températures plus basses pendant le sommeil et des températures plus élevées le soir, peuvent être suivies avec le capteur de la montre et prises en compte dans des analyses détaillées.

Le capteur de température cutanée est situé au bas de votre Galaxy Watch5. (Photo : Samsung)

Il n’est donc pas aussi important qu’un capteur cutané comme dans la Galaxy Watch5 puisse mesurer deux degrés « moins précisément » qu’un thermomètre médical conventionnel – les changements de température perceptibles au cours de la journée ou pendant la période sont décisifs. Par exemple, après l’ovulation, la température corporelle augmente d’environ 0,5 degrés Celsius. Si le capteur peut le déterminer, cela suffit comme information pertinente. En général, on dit que la température basale du corps est plus proche de la température corporelle normale (température centrale) pendant les phases de repos (sommeil) que, par exemple, pendant « l’action » pendant la journée.

Pour cette raison, il est nécessaire de porter la smartwatch la nuit pour des détails utilisables. Le capteur mesure la température de la peau pendant que vous dormez et estime la température basale du corps pendant que vous vous reposez et vous réveillez. Cela indique également que si vous souhaitez utiliser le suivi du cycle menstruel, vous portez la montre pendant que vous dormez. Vous pouvez bien sûr combiner cela avec un suivi régulier du sommeil.

Que devez-vous savoir d’autre

Vous devez connaître les aspects suivants concernant le suivi de votre température :

Les prédictions peuvent varier considérablement en fonction de vos données d’entrée, des conditions environnementales et de l’utilisation (vous devez porter la montre au moins cinq fois par semaine pendant que vous dormez).

Le suivi du cycle n’est pas utilisé pour la contraception.

Le suivi de l’ovulation ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez un contraceptif hormonal ou si vous suivez un traitement hormonal.

Les valeurs ne conviennent pas pour établir un diagnostic ou reconnaître des maladies.

L’achat d’une Galaxy Watch5 vaut-il encore plus la peine maintenant ?

Même si une telle prédiction de cycle est susceptible d’être plus précise grâce à la prise en compte des données d’un capteur de température, il ne faut pas acheter la Galaxy Watch5 uniquement à cause de cette fonctionnalité. Personnellement, j’aime beaucoup ma Watch5 et je ne veux pas m’en passer – mais pour de nombreuses autres raisons. C’est tout simplement une montre belle, harmonieuse et puissante dont j’aime aussi le look.

En tant qu’homme, je n’apprécie peut-être pas le suivi du cycle menstruel et j’aurais souhaité une valeur ajoutée à la place (prise de température tout au long de la journée, pendant l’entraînement, la nuit…), mais j’y vois essentiellement un « nice to have » ici ” caractéristique que les propriétaires sont heureux d’emporter avec eux. Et comme il n’y a pas de coût supplémentaire associé à l’élément, vous pouvez simplement essayer le suivi de la température – si le calendrier du cycle vous concerne.

